به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو ،ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری سالانه خود اعلام کرد استفاده از داراییهای روسیه برای تامین مالی اوکراین، پیامدهای سنگینی دارد.
این نشست سالانه با عنوان «جمعبندی سال با ولادیمیر پوتین» امسال در تالار تاریخی «گاستنی دوور» نزدیک میدان سرخ مسکو برگزار میشود.
تا پیش از آغاز نشست سالانه پوتین با خبرنگاران و ارتباط برخط با شهروندان، حدود ۳ میلیون سئوال و پیام مردمی ارسال شده است.
نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین رویدادی سالانه است که در آن رئیسجمهور روسیه به جمعبندی نتایج سال میپردازد و به پرسشهای خبرنگاران روسی و خارجی پاسخ میدهد.
این قالب در سال ۲۰۰۱ پایهگذاری شد و طی بیش از دو دهه به یکی از ابزارهای اصلی ارتباط عمومی رئیسجمهور با جامعه و رسانهها تبدیل شده است.
نخستین کنفرانس مطبوعاتی بزرگ در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱ در کرملین و در آستانه نشست «گروه هشت» برگزار شد.
در آن زمان حدود ۴۰۰ خبرنگار حضور داشتند و رئیسجمهور در مدت حدود یکونیم ساعت به ۲۲ پرسش پاسخ داد، اما از آن به بعد، این رویداد بهتدریج گسترش یافت و مدتزمان، تعداد خبرنگاران و دامنه موضوعات آن افزایش پیدا کرد.
هدف اصلی کنفرانسهای مطبوعاتی بزرگ، توضیح مواضع رئیسجمهور درباره مسائل کلیدی سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و حوزه اجتماعی و همچنین برقراری ارتباط مستقیم با جامعه رسانهای است.
با گذشت زمان، این قالب به نوعی گزارش عمومی سالانه رئیسجمهور از عملکرد دولت نیز تبدیل شد.
از سال ۲۰۰۱ میلادی، نشستهای خبری سالانه به رویدادهایی چندساعته تبدیل شدند.
طی حدود ۱۰ سال، شمار خبرنگاران شرکتکننده از یکهزار نفر فراتر رفت و در سال ۲۰۰۸ رکورد طولانیترین کنفرانس با ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه ثبت شد. موضوعات اصلی آن سالها شامل رشد اقتصادی، اصلاحات دولتی، ساختار فدرالی، امنیت و چشمانداز قدرت ریاستجمهوری بود.
از سال ۲۰۱۲، کنفرانسها عمدتاً در مرکز تجارت جهانی مسکو برگزار شد.
در این دوره، سهم پرسشها درباره سیاست اجتماعی، روابط بینالملل و بحرانها، از جمله تحریمها، اوکراین و سوریه، افزایش یافت.
پرسشهای شخصی از رئیسجمهور نیز مطرح میشد، هرچند تعداد آنها از سالی به سال دیگر متفاوت بود.
در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، این رویداد سالانه حدنصاب تازهای در تعداد خبرنگاران برجای گذاشت و شمار خبرنگاران شرکتکننده به یکهزار و ۸۹۵ نفر رسید. در دوره همهگیری کووید-۱۹ در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بهدلیل محدودیتها، قالب برگزاری تغییر کرد و تعداد رسانهها کاهش یافت، اما مدت کنفرانسها همچنان نزدیک به چهار ساعت باقی ماند.
از سال ۲۰۲۳ میلادی، نشست خبری سالانه پوتین با «ارتباط برخط مردمی» ادغام شد، قالبی که امکان طرح پرسش از سوی شهروندان را نیز فراهم میکند.
در نشست ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ ولادیمیر پوتین بیش از چهار ساعت به پرسشهایی درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور، عملیات نظامی ویژه و همچنین موضوعات شخصی پاسخ داد.
در مجموع، کنفرانس مطبوعاتی بزرگ رئیسجمهور روسیه طی ۲۳ سال از یک دیدار محدود با رسانهها به نهادی پایدار در فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شده است که همزمان نقش جمعبندی سالانه، توضیح سیاستهای دولتی و گفتوگوی مستقیم با رسانهها و جامعه را ایفا میکند.