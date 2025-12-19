به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو ،ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری سالانه خود اعلام کرد استفاده از دارایی‌های روسیه برای تامین مالی اوکراین، پیامدهای سنگینی دارد.

این نشست سالانه با عنوان «جمع‌بندی سال با ولادیمیر پوتین» امسال در تالار تاریخی «گاستنی دوور» نزدیک میدان سرخ مسکو برگزار می‌شود.

تا پیش از آغاز نشست سالانه پوتین با خبرنگاران و ارتباط برخط با شهروندان، حدود ۳ میلیون سئوال و پیام مردمی ارسال شده است.



نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین رویدادی سالانه است که در آن رئیس‌جمهور روسیه به جمع‌بندی نتایج سال می‌پردازد و به پرسش‌های خبرنگاران روسی و خارجی پاسخ می‌دهد.

این قالب در سال ۲۰۰۱ پایه‌گذاری شد و طی بیش از دو دهه به یکی از ابزارهای اصلی ارتباط عمومی رئیس‌جمهور با جامعه و رسانه‌ها تبدیل شده است.

نخستین کنفرانس مطبوعاتی بزرگ در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱ در کرملین و در آستانه نشست «گروه هشت» برگزار شد.

در آن زمان حدود ۴۰۰ خبرنگار حضور داشتند و رئیس‌جمهور در مدت حدود یک‌ونیم ساعت به ۲۲ پرسش پاسخ داد، اما از آن به بعد، این رویداد به‌تدریج گسترش یافت و مدت‌زمان، تعداد خبرنگاران و دامنه موضوعات آن افزایش پیدا کرد.

پوتین می‌گوید روسیه قصد حمله به اروپا را ندارد

بخش مکتوب خبرگزاری رویترز در خبری فوری گزارش داد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد روسیه آماده است در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی، جنگ در اوکراین را فورا متوقف کند و افزود مسکو هیچ قصدی برای حمله به اروپا ندارد.

پوتین در نشست خبری سالانه پایان سال خود گفت که روسیه برای همکاری «بر اساس شرایط برابر» با غرب آماده است.

اکنون توپ در زمین اوکراین و غربی ها است برای پایان جنگ

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه امروز جمعه در نشست خبری سالانه خود از دستاوردهای اخیر ارتش روسیه در اوکراین ابراز خرسندی کرد و اطمینان داد نیروهای کشورش در سراسر جبهه در حال پیشروی هستند.

به گزارش بخش مکتوب خبرگزاری فرانسه؛ پوتین در آغاز این نشست خبری که به‌طور زنده از تلویزیون پخش شد، گفت: "نیروهای ما در تمام خطوط تماس پیشروی می‌کنند، دشمن در همه جهت‌ ها عقب‌ نشینی می‌کند. مطمئنم پیش از پایان سال جاری شاهد موفقیت‌ های تازه‌ای خواهیم بود."

پوتین در بخش دیگری از این نشست خبری، اعلام کرد : "ما خود را مسئول مرگ انسان‌ها نمی‌دانیم، زیرا ما این جنگ را آغاز نکردیم."

وی همچنین تأکید کرد توپ در زمین اوکراین و غربی‌هاست تا درباره پایان جنگ تصمیم بگیرند و افزود "مسکو در روند مذاکرات مصالحه‌هایی را پذیرفته است. توپ کاملا در زمین دشمنان غربی ماست، رهبران رژیم کی‌یف و حامیان اروپایی‌شان در درجه نخست. ما آماده‌ایم مذاکره کنیم و از راه‌های مسالمت‌آمیز به جنگ پایان دهیم."

استفاده از دارایی‌های روسیه برای تامین مالی اوکراین، پیامدهای سنگین دارد

رئیس‌جمهور روسیه همچنین هشدار داد استفاده از دارایی ‌های روسیه برای تأمین مالی اوکراین می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد و افزود : "این یک سرقت است. اما چرا نمی ‌توان این سرقت را انجام داد؟ چون پیامدهای آن می‌تواند بسیار سنگین باشد."

وی روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرده بود اهداف روسیه در اوکراین، چه از راه دیپلماتیک و چه با ابزار نظامی، بی‌تردید محقق خواهند شد. او امروز همچنین لحنی بسیار تند نسبت به رهبران اروپایی اتخاذ کرد و آنان را «خوکچه‌هایی» خواند که قصد دارند «فروپاشی» روسیه را رقم بزنند.

رئیس‌ جمهور روسیه در این نشست خبری، درمورد طیف گسترده‌ ای از موضوعات، از ژئوپلیتیک و اقتصادی گرفته تا دغدغه‌ های روزمره مردم و مشکلات محلی صحبت کرد. همانند سال‌های گذشته، انتظار می‌رفت او درباره حمله روسیه به اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، روابطش با رئیس‌جمهوری آمریکا و همچنین تشدید تنش‌ ها با اروپایی‌ ها سخن بگوید.

روابط چین و روسیه رو به گسترش است

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سخنانی که بخشی از آن در صفحه شبکه آرتی در ایکس منتشر شد گفت: روابط کشورش با چین در زمینه های مختلف رو به گسترش است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه افزود: این روابط در زمینه های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته، آموزشی، روابط بشردوستانه، اکتشافات فضایی رو به گسترش است که این موضوع برای من مایه خوشحالی است. ما در این زمینه ها همکاری می کنیم و این امر گواه سطح بالای اعتماد بین کشورهایمان ست. ما حتی در حوزه نظامی نیز همکاری داریم. به طور منظم رزمایش‌ های مشترک برگزار می ‌کنیم. هوانوردی راهبردی ما گشت‌ زنی ‌های منظمی انجام می ‌دهد و این در مورد عملیات مشترک زمینی مان نیز صادق است.



هدف اصلی کنفرانس‌های مطبوعاتی بزرگ، توضیح مواضع رئیس‌جمهور درباره مسائل کلیدی سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و حوزه اجتماعی و همچنین برقراری ارتباط مستقیم با جامعه رسانه‌ای است.

با گذشت زمان، این قالب به نوعی گزارش عمومی سالانه رئیس‌جمهور از عملکرد دولت نیز تبدیل شد.

از سال ۲۰۰۱ میلادی، نشست‌های خبری سالانه به رویدادهایی چندساعته تبدیل شدند.

طی حدود ۱۰ سال، شمار خبرنگاران شرکت‌کننده از یک‌هزار نفر فراتر رفت و در سال ۲۰۰۸ رکورد طولانی‌ترین کنفرانس با ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه ثبت شد. موضوعات اصلی آن سال‌ها شامل رشد اقتصادی، اصلاحات دولتی، ساختار فدرالی، امنیت و چشم‌انداز قدرت ریاست‌جمهوری بود.

از سال ۲۰۱۲، کنفرانس‌ها عمدتاً در مرکز تجارت جهانی مسکو برگزار شد.

در این دوره، سهم پرسش‌ها درباره سیاست اجتماعی، روابط بین‌الملل و بحران‌ها، از جمله تحریم‌ها، اوکراین و سوریه، افزایش یافت.

پرسش‌های شخصی از رئیس‌جمهور نیز مطرح می‌شد، هرچند تعداد آن‌ها از سالی به سال دیگر متفاوت بود.

در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، این رویداد سالانه حدنصاب تازه‌ای در تعداد خبرنگاران برجای گذاشت و شمار خبرنگاران شرکت‌کننده به یک‌هزار و ۸۹۵ نفر رسید. در دوره همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، به‌دلیل محدودیت‌ها، قالب برگزاری تغییر کرد و تعداد رسانه‌ها کاهش یافت، اما مدت کنفرانس‌ها همچنان نزدیک به چهار ساعت باقی ماند.

از سال ۲۰۲۳ میلادی، نشست خبری سالانه پوتین با «ارتباط برخط مردمی» ادغام شد، قالبی که امکان طرح پرسش از سوی شهروندان را نیز فراهم می‌کند.

در نشست ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ ولادیمیر پوتین بیش از چهار ساعت به پرسش‌هایی درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور، عملیات نظامی ویژه و همچنین موضوعات شخصی پاسخ داد.

در مجموع، کنفرانس مطبوعاتی بزرگ رئیس‌جمهور روسیه طی ۲۳ سال از یک دیدار محدود با رسانه‌ها به نهادی پایدار در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است که همزمان نقش جمع‌بندی سالانه، توضیح سیاست‌های دولتی و گفت‌وگوی مستقیم با رسانه‌ها و جامعه را ایفا می‌کند.