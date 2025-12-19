به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، برای پیشرفت فوتبال در کشور از چند دهه پیش اقدام به ساخ و ساز‌های ورزشگاه‌های جدید شد، اما نکته اینجاست که در برخی شهرستان‌ها که تیم فوتبالی وجود نداشته ورزشگاه ساخته شده و در برخی شهرستان‌ها که تیم‌های زیادی مشغول فعالیت هستند ورزشگاه استانداردی ندارند.

در خرمشهر سال ۱۳۹۰ مسئولان شرکت نفت و گاز اروندان برای توسعه فضای ورزشی و کشف استعداد‌های جدید با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان اقدام به ساخت یک ورزشگاه ۱۵ هزار نفری پیشرفته کرد.

پس از پایان یافتن مراحل ساخت، این ورزشگاه به هیئت فوتبال خرمشهر تحویل داده شد، اما در تفاهم نامه‌ای میان اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند و خوزستان این ورزشگاه به منطقه آزاد واگذار شد، اما پس از برگزاری تنها ۳ دیدار فینال جام حذفی سازمان منطقه آزاد اروند این ورزشگاه را رها کرد و آن را به یک ورزشگاه متروکه تبدیل کرد.

عزیز عیدانی در گزارشش بیشتر به این موضوع پرداخته