نماینده ولیفقیه در خوزستان با تأکید بر لزوم بازگشت به معارف قرآن و سیره اهلبیت (ع) در سبک زندگی خانوادگی گفت: مهریه در منطق اسلام نشانه صداقت و محبت مرد است و زمانی که از اعتدال خارج شود، میتواند به عاملی برای تزلزل و آسیب خانواده و بدبختی زن تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد امروز _جمعه بیستوهشتم آذر_ در خطبههای نماز جمعه اهواز با اشاره به جایگاه ماه رجب بهعنوان ماه هدایت و استغفار، اظهار کرد: یکی از ضرورتهای امروز جامعه، توجه جدی به آموزههای قرآن کریم و نهجالبلاغه در حوزه خانواده است؛ موضوعی که متأسفانه در سالهای اخیر کمتر مورد اهتمام قرار گرفته است.
وی با اشاره به آسیبهای خانوادگی افزود: دخالتهای نادرست اطرافیان، ضعف در ایفای نقش پدر و مادر و همچنین برخی نگاههای ناصحیح به حقوق زن و مرد، از جمله تهدیدهایی است که بنیان خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد.
امام جمعه اهواز با تمرکز بر موضوع مهریه تصریح کرد: مهریه در قرآن کریم با ریشه «صدق» مطرح شده و نشانه صداقت، راستی و محبت مرد نسبت به همسر است. این حق، عطیه و هدیهای است که بهطور کامل به زن تعلق دارد و باید با رضایت و نیت پاک پرداخت شود، نه اینکه به ابزار فشار یا گروگانگیری در زندگی مشترک تبدیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد با بیان اینکه مهریه سنگین از نگاه دین پسندیده نیست، گفت: در روایات آمده است که بهترین مهریه، سبکترین آن است و پیامبر اکرم (ص) نیز بر سادگی مهریه تأکید داشتهاند. مهریههای سنگین نهتنها موجب خوشبختی نمیشود، بلکه در بسیاری موارد به بدبختی و شوربختی زن و مرد میانجامد و زمینه اختلاف و دشمنی را فراهم میکند.
تحقیق، مشورت و شناخت صحیح پیش از ازدواج ضروری است
وی با اشاره به سبک زندگی در سالهای نخست انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در آن دوران، مهریهها ساده و سبک بود، چراکه نگاه اسلامی و معنوی بر جامعه حاکم بود. امروز نیز مهریه باید بهگونهای تعیین شود که محبت و آرامش را در خانواده افزایش دهد، نه اینکه زندگی مشترک را از ابتدا با نگرانی و تنش همراه کند.
نماینده ولیفقیه در خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به جوانان برای ازدواج آگاهانه گفت: تحقیق، مشورت و شناخت صحیح پیش از ازدواج ضروری است و خانوادهها باید زمینه آشنایی منطقی و شرعی دختر و پسر را فراهم کنند تا بدون گرفتار شدن در آسیبهای اخلاقی، شناخت درستی از یکدیگر به دست آورند.
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد تأکید کرد: ازدواج زمانی به ثبات و آرامش میرسد که بر پایه ایمان، اخلاق، صداقت و سادهزیستی بنا شود و بازگشت به معارف اهلبیت (ع) میتواند بسیاری از مشکلات امروز خانوادهها را برطرف کند.
ماه رجب، مقدمه آمادگی معنوی برای ورود به ضیافت الهی است
وی اضافه کرد: ماه رجب، ماه ولایت و مقدمهای برای آمادگی ورود به ضیافت الهی است؛ همانگونه که انسان برای یک مهمانی دنیایی آماده میشود، برای میزبانی خداوند متعال و ورود به ماه مبارک رمضان نیز باید با استغفار، خودسازی و آمادگی روحی مهیا شود.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با تأکید بر اهمیت اعمال این ماه افزود: اعتکاف از مهمترین فرصتهای معنوی ماه رجب است که پیامبر اکرم (ص) بر آن تأکید داشتهاند. بهترین مکان برای اعتکاف، مساجد و بهویژه خانه خداست و این عمل عبادی نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای معنوی انسان دارد. خانوادهها نیز اگر امکان حضور ندارند، میتوانند با نذر و نیت خیر، در ثواب این عمل الهی شریک شوند.
قرآن کریم و نهجالبلاغه دو منبع اساسی هدایت هستند
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد با اشاره به مناسبتهای مذهبی ماه رجب تصریح کرد: ولادت امام محمدباقر (ع) و امام جواد (ع) در ابتدای این ماه و همچنین شهادت امام هادی (ع) از جمله مناسبتهای مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زیارت جامعه کبیره که از امام هادی (ع) به یادگار مانده، نقشه راهی جامع برای شناخت جایگاه اهلبیت (ع) و میتواند در طول زندگی راهگشای مؤمنان باشد.
وی با اشاره به جایگاه نهجالبلاغه در هدایت جامعه اسلامی عنوان کرد: قرآن کریم و نهجالبلاغه دو منبع اساسی هدایت هستند و خطبهها و نامههای امیرالمؤمنین (ع)، بهویژه نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر، باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هر مسئول در نظام اسلامی لازم است این نامه را بهطور دقیق مطالعه کرده و در رفتار و تصمیمگیریهای خود به آن عمل کند.
امام جمعه اهواز با تأکید بر مفهوم انتظار فرج گفت: انتظار فرج، بهمعنای امید به آینده روشن و تحقق ارزشهای الهی است. منتظر واقعی، فردی منفعل و ساکت نیست، بلکه با اصلاح نفس، تلاش اجتماعی و مسئولیتپذیری، در مسیر زمینهسازی ظهور گام برمیدارد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد با اشاره به ضرورت مبارزه با هوای نفس خاطرنشان کرد: نفس اماره و شهوات نفسانی از بزرگترین دشمنان انسان هستند و کنترل آنها، چه در حوزه فردی و چه اجتماعی، شرط اصلی سلامت جامعه است.
وی در با بیان اینکه پس از معصومان (ع)، بزرگترین نعمت الهی برای امت اسلامی، حضرت آیتالله امام خامنهای است، تأکید کرد: هدایت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، نعمتی بزرگ برای جهان اسلام و مستضعفان عالم بهشمار میرود که باید قدر آن دانسته شود.
نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: فقاهت عمیق، تقوای عملی، هوشمندی، سعه صدر، شجاعت، پایبندی به اصول دین، مدیریت همراه با تعقل و بهرهمندی از علوم مختلف اسلامی، از جمله شاخصههایی است که در کنار اخلاص و عبودیت، شخصیت رهبری را ممتاز کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد با بیان اینکه اعتماد به نفس همراه با توکل به خداوند از مؤلفههای اصلی مدیریت دینی است، تصریح کرد: کسی که تنها از خدا میترسد، در برابر تهدید دشمنان نمیایستد و همین روحیه موجب شده است که جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدها، مقتدرانه در برابر جبهه استکبار ایستادگی کند.
وی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی علیه کشور گفت: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری بر جنگ تبلیغاتی و رسانهای تمرکز کرده است؛ جنگی که هدف اصلی آن تسخیر ذهنها و قلبهاست و کمهزینهترین، اما خطرناکترین نوع تقابل به شمار میرود، در ۴۷ سال گذشته، سختترین نوع نبرد علیه جمهوری اسلامی، جنگ ادراکی و ترکیبی بوده است و دشمن تلاش میکند با تحریف واقعیتها، باورها و شناخت جامعه ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با تأکید بر بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جنگ رسانهای خاطرنشان کرد: نباید صرفاً رویکردی تدافعی و انفعالی در برابر دشمن داشت، بلکه لازم است با شناخت نقاط ضعف دشمن، وارد میدان تهاجم رسانهای و تولید ضد روایت شد.
حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به ضرورت «آرایش جنگی» در عرصه رسانه اضافه کرد: مقابله مؤثر با دشمن نیازمند مهندسی رسانه، برنامهریزی منسجم، هماهنگی میان رسانهها و پرهیز از واکنشهای پراکنده و سلیقهای است. تولید محتوا باید بر اساس شناخت راهبردی دشمن و با هدف تأثیرگذاری بر ذهن و باور مخاطب انجام شود.
وی تأکید کرد: ایمان، بصیرت، برنامهریزی و کنشگری فعال رسانهای، از الزامات پیروزی در این میدان است و جامعه دینی و انقلابی باید با هوشیاری، نقش خود را در این نبرد سرنوشتساز ایفا کند.