صیاد متخلف در سد کانیسیب پیرانشهر شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست پیرانشهر گفت: مأموران این اداره در جریان پایش شبانهروزی منابع آبی، موفق به شناسایی و دستگیری یک صیاد متخلف شدند که بهصورت غیرمجاز اقدام به پهن کردن تور دام ماهیگیری در بستر سد کانیسیب کرده بود.
طه ایزان افزود: از این فرد متخلف حدود ۲۰۰ متر تور دام ماهیگیری، یک فروند قایق صیادی، یک دستگاه تیوپ و حدود ۲۰ کیلوگرم ماهی کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست پیرانشهر با بیان اینکه پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، تصریح کرد: هرگونه صید در منابع آبی کشور صرفاً با اخذ پروانه رسمی از سازمان حفاظت محیطزیست مجاز بوده و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات زیستمحیطی برخورد خواهد شد.