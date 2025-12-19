مراسم نمادین هفته ما‌ها و آغاز چهل‌وچهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش‌آموزان در شهر بلبان‌آباد برگزار شد؛ رقابتی که با هدف تقویت هویت فرهنگی و روحیه وطن‌دوستی دانش‌آموزان در سطح مدارس استان در حال گسترش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم نمادین هفته ما‌ها همزمان با آغاز چهل‌وچهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش‌آموزان در شهر بلبان‌آباد برگزار شد و دانش‌آموزان این منطقه با حضور در برنامه‌های مختلف این رویداد، توانمندی‌ها و علاقه خود به فعالیت‌های فرهنگی را به نمایش گذاشتند.

این مراسم با هدف ترویج عشق به وطن و ایجاد فضای رقابت سالم میان دانش‌آموزان انجام شد؛ برنامه‌ای که طی سال‌های اخیر جای خود را در میان شهر‌های کوچک و روستا‌ها نیز باز کرده و مورد استقبال قرار گرفته است.

فرزاد مرادی، مسئول شهرستانی این رقابت کشوری با اعلام آغاز رسمی این دوره از مسابقات گفت: چهل‌وچهارمین دوره رویداد فرهنگی و هنری «هفته ماها» در شهرستان دهگلان آغاز شده و قرار است در مرحله شهرستانی این برنامه در حدود ۲۰۰ مدرسه برگزار شود.

وی افزود: این برنامه بستری برای شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مدارس منطقه است و امید می‌رود نتایج ارزشمندی در پی داشته باشد.