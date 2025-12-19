تسلیت رئیس جمعیت هلالاحمر در پی جان باختن امدادگر فارسی
رئیس جمعیت هلالاحمر با انتشار پیامی، جان باختن محمد قربان امدادگر فداکار این جمعیت را در عملیات امدادرسانی به سیلزدگان جهرم تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلالاحمر با انتشار پیامی، جان باختن محمد قربان امدادگر فداکار این جمعیت را که در جریان عملیات امدادرسانی به سیلزدگان در جهرم استان فارس جان باخت ، تسلیت گفت.
در پیام آقای کولیوند آمده است : شهید خدمت محمد قربان برای ما یک همکار باشهامت بود که شهادت در مسیر خدمت بهترین پاداش برای اوست و برای دیگران و بهویژه جوانان یک الگوی مطلق از جوانمردی به حساب میآید که در دل سوانح و خطر، فقط کسب رضایت خدای متعال برای او مهم بود و این اعتقاد را تا قلههای شهید شدن در راه نجات همنوعان خود ادامه داد و درهای رحمت الهی را با افتخار به روی خود گشود.
این نجاتگر جانبرکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آبگرفتگی، با ایثار و ازخودگذشتگی مثالزدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.