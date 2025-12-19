



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر با انتشار پیامی، جان باختن محمد قربان امدادگر فداکار این جمعیت را که در جریان عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان در جهرم استان فارس جان باخت ، تسلیت گفت.

در پیام آقای کولیوند آمده است : شهید خدمت محمد قربان برای ما یک همکار باشهامت بود که شهادت در مسیر خدمت بهترین پاداش برای ‌اوست و برای دیگران و به‌ویژه جوانان یک الگوی مطلق از جوانمردی به حساب می‌آید که در دل ‌سوانح و خطر، فقط کسب رضایت خدای متعال برای او مهم بود و این اعتقاد را تا قله‌های شهید ‌شدن در راه نجات همنوعان خود ادامه داد و درهای رحمت الهی را با افتخار به روی خود گشود.‌

این نجاتگر جان‌برکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی، با ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.