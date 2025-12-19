به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول اجرایی هیأت کشتی استان همدان با بیان اینکه این دوره از مسابقات با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی داوران کشتی استان انجام شدگفت: مسابقات قهرمانی جوانان با حضور ۸۵ کشتی‌گیر از شهرستان‌های مختلف استان در حال برگزاری است.

محمد ایرانی افزود: این رقابت‌ها که در ده وزن مختلف برگزار می‌شود، نفرات برتر معرفی و به مسابقات قهرمانی کشور که در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

او گفت: به موازات این رقابت‌ها، کلاس کنترل و ارتقاء داوری استان نیز با حضور مهدی بشیرزاد به عنوان مدرس و با شرکت ۳۸ داور برگزار شد.