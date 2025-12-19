در آستانه شب یلدا، بانوان عباس آبادی با موجی از مهر و نوعدوستی و توزیع بسته‌های یلدایی میان خانواده‌های نیازمند این شهرستان دلگرمی را به خانه‌های آنها به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسؤل بسیج هنرمندان شهرستان عباس‌آباد گفت:امروزبانوان فرهیخته شهرستان عباس‌آبادبه همت خیران، کمیته امور زنان و خانواده و بسیج هنرمندان سپاه این شهرستان گرد هم آمدند تا در آستانه شب یلدا و به نیت حضرت فاطمه زهرا (س)، بسته‌های یلدایی را برای حمایت از سرپرستان خانوار تهیه کنند.

زهره شورمیج افزود: هدف ما این است که در این شب تاریخی و فرهنگی هیچ سفره‌ای خالی نماند و خانواده‌ها با دل‌گرمی بیشتری یلدا را سپری کنند.

وی تصریح کرد: بسته‌های یلدای به ارزش بیش از ۵۰ میلیون تومان برآورد شده که با همت بانوان فعال و همراهی خیران نیک‌اندیش شهرستان تهیه شده است. این همدلی و مشارکت مردمی، جلوه‌ای زیبا از فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و مهربانی در شهرستان عباس‌آباداست.

مسؤل بسیج هنرمندان شهرستان عباس‌آباد ضمن قدردانی از خیران و بانوان در این امر خداپسندانه گفت: پیام ما ترویج فرهنگ کمک مؤمنانه و مسئولیت اجتماعی است، امیدواریم این حرکت‌های جمعی ادامه‌دار باشد و بتوانیم درمناسبت‌های مختلف، حمایت مؤثری از خانواده‌های نیازمند و سرپرستان خانوار داشته باشیم.