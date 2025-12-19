پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام گفت: مراقب وحوشی که در فصل سرد برای تهیه غذا به حاشیه شهرها پناه میبرند، باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدی با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان و کاهش محسوس دما و نیز احتمال نزدیک شدن برخی گونههای حیاتوحش به حاشیه شهرها گفت:در فصل سرما و بهدلیل کمبود منابع غذایی در زیستگاههای طبیعی، احتمال دارد؛ تعدادی از گونههای جانوری پستانداران و پرندگان برای تأمین غذا و طعمه به مناطق مسکونی و حاشیه شهرها نزدیک شوند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حیاتوحش؛ از نزدیک شدن، آسیب زدن، ایجاد مزاحمت یا تلاش برای تغذیه این حیوانات خودداری کنند؛ چرا که این اقدامات میتواند هم برای انسان و هم برای حیوانات خطرآفرین باشد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام تأکید کرد: در صورت مشاهده حیات وحش آسیبدیده یا تلفشده؛ مراتب در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۵۴۰ (سامانه ارتباط مردمی محیطزیست) اطلاع داده شود؛ تا اقدامات لازم صورت بگیرد.
محمدی همچنین نقش همکاری و هوشیاری مردم را در حفاظت از تنوع زیستی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی را بسیار مهم دانست و افزود: حفظ آرامش حیوانات و احترام به زیستگاههای طبیعی، مهمترین عامل در کاهش تعارض میان انسان و حیاتوحش در فصل زمستان است.