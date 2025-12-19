به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حجت بامری گفت: بر اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها و روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، از لحظاتی قبل، محور دلگان به ایرانشهر نیز مسدود شد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون تمامی محور‌های مواصلاتی دلگان مسدود شده‌اند، افزود: پیش از این، محور دلگان به رودبار، دلگان به جلگه، و جلگه به چاه اسحاق نیز مسدود اعلام شده بوند.

وی از مردم این شهرستان خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیر بجد پرهیز نمایند.