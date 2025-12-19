واژگونی پراید در محور فیروزآباد–شیراز با یک فوتی و ۵ مصدوم
مسئول اورژانس فیروزآباد از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور فیروزآباد–شیراز خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مسئول اورژانس فیروزآباد از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور فیروزآباد–شیراز خبر داد و گفت: این حادثه که بامداد امروز جمعه، ۲۸ آذر رخ داد، یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.
غلامعلی جاویدان با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۰۰:۵۱ بامداد امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور فیروزآباد–شیراز، در محدوده روستای موک، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای جوکان، وحدتآباد و سهشهری به محل حادثه اعزام شدند.
مسئول اورژانس فیروزآباد ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، یک کودک ۲ ساله به دلیل شدت حادثه و آسیبهای وارده، در همان لحظه جان خود را از دست داده بود.
جاویدان تصریح کرد: همچنین پنج مصدوم دیگر این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.