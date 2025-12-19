جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: با توجه به شرایط جوی ناپایدار، هشدار‌های هواشناسی و لغزندگی معابر، از رانندگان خواست با رعایت کامل توصیه‌های ترافیکی، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی سیفی گفت: در پی ریزش نزولات آسمانی باران و برف، وزش باد شدید و لغزندگی سطح معابر و محور‌های مواصلاتی استان، رعایت نکات ایمنی و ترافیکی از سوی رانندگان ضروری است.

وی ضمن توصیه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری خاطرنشان کرد: همراه داشتن سوخت کافی، لباس گرم، پتو و مواد غذایی خشک برای آمادگی در صورت توقف ناخواسته در مسیر لازم است.

سرهنگ سیفی افزود: رانندگان باید با کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی، حداقل دو برابر حالت عادی، از بروز تصادفات جلوگیری کنند و در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر، همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: روشن کردن چراغ‌های جلو و عقب خودرو حتی در طول روز، بررسی وضعیت فنی خودرو شامل ترمزها، برف‌پاک‌کن‌ها، سیستم گرمایشی و آج لاستیک‌ها، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دارد.

جانشین پلیس راهور لرستان تأکیدکرد: رانندگان از ترمز و تغییر مسیر ناگهانی در معابر لغزنده پرهیز کرده و به تابلوها، علائم هشداردهنده و دستورات پلیس راه توجه کامل داشته باشند.