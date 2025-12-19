به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تاکید بر این که مدیریت ارز و ارتقا ارزش پول ملی از جمله وظایف مهم مسئولان است گفت: باید در مدیریت‌ها بدون توجه به خط و خطوط سیاسی با استفاده از کارشناسان کاردان و با تجربه مدیریت اقتصادی کشور را ساماندنی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمنان از هجمه نظامی مایوس شده و هجمه رسانه‌ای و فرهنگی را دستاویز حمله به ملت بزرگ ایران قرار داده‌اند خاطرنشان کرد: طبق تاکید رهبری ما باید آرایش فرهنگی و رسانه‌ای بگیریم چرا که جنگ فعلی جنگ رسانه هاست و از جمله هجمه‌های رسانه‌ای دشمنان صلح طلب معرفی کردن ترامپ جنایتکار در سطح جهان است.

او ادامه داد: رژیم صهیونیستی با حمایت رئیس جمهور آمریکا در غزه بیش از ۷۰ هزار نفر را به خاک و خون کشید و این در حالی است که این فرد را صلح طلب معرفی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: آمریکا با صراحت اعلام کرد که ما داعش را ایجاد کردیم و علاوه بر آن دولت جنایتکار آمریکا در عراق بیش از ۲ میلیون نفر را کشته و در کشور‌های مختلف از جمله ویتنام، سومالی، سوریه و دیگر کشور‌ها جنایت انجام داده‌اند.

امام جمعه ارومیه گفت: متاسفانه برخی‌ها از تبلیغ دشمنان فریب خورده و ترامپ را صلح طلب می‌دانند ولی حقیقت ماجرا چیز دیگری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که ملت بزرگ ایران دسیسه‌های آمریکا را می‌دانند و فریب نخواهند خورد، اما از مسئولان هم مطالبات بحقی دارند تصریح کرد: مسئولان باید با استفاده از افراد متخصص و کاردان و البته با تجربه به صورتی جهادی وارد میدان شوند تا مباحث معیشتی بهتر مدیریت شود.

او با اشاره به آغاز ماه مبارک رجب این ماه را ماه عبادت و ماه احسان و انفاق دانست و افزود: ماه مبارک رجب و شعبان فرصتی است که انسان در آن خود را برای ورود به ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهی است آماده کند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به تاکید معصومین علیهم السلام بر انجام اعمال عبادی در ماه مبارک رجب تصریح کرد: خداوند در این ماه اجر اعمال عبادی را دو چندان می‌کند و این ماه فرصتی برای توبه و بازگشت به سوی خداوند است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: طبق روایات در قیامت منادی ندا می‌دهد که این الرجبیون به معنی این که اهل ماه رجب کجا هستند که مورد تجلیل و تقدیر ویژه الهی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی همچنین در ادامه بر خوش خلق بودن در خانواده و تاکید آموزه‌های دینی بر این موضوع اشاره کرد و گفت: شب یلدا یک سنت نیکویی برای در کنار هم بودن است و فرصتی برای صله ارحام می‌باشد که همواره در فرمایشات معصومین علیهم السلام بر آن تاکید شده است.

او ادامه داد: خداوند بلا‌ها را از شخص صله رحم کننده دفع کرده، حساب و کتاب او را در روز قیامت آسان کرده و رزق و روزی او را بسط و گسترش می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید بر ارزش زمان و تفاوت یک دقیقه‌ای طول شب یلدا با دیگر شب‌ها را از جمله موضوعات مهم در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: این شب فرصتی است تا به فقرا و مستمندان رسیدگی کند و با تهیه یک بسته معیشتی آنها را یاد کند.