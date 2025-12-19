به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی در خصوص آغاز رزمایش طرح زمستانی با اشاره به هم‌زمانی آغاز این طرح با بارش‌های اخیر اظهار کرد: امیدواریم در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴، با هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و با ارائه خدمات باکیفیت، سریع و مطمئن، و با همراهی مردم عزیز، شاهد کاهش حوادث ترافیکی و سایر حوادث مرتبط با این ایام باشیم.

وی افزود: تحقق این هدف مهم، بدون همراهی مردم و هماهنگی کامل همه سازمان‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

احمدی با اشاره به آمادگی کامل اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه در طرح امداد زمستانی گفت: اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه در کنار سایر سازمان‌های امدادی، تمام توان خود را به‌کار گرفته و با حدود یک هزار و ۱۰۰ نیروی انسانی، وبا ۱۲۶ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای، ۲ پایگاه هوایی و در کنار بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در خدمت مردم عزیز قرار دارد.

وی بیان کرد: امیدواریم در پایان این دوره امداد زمستانی، با افتخار بتوانیم خدمات ارائه‌شده را مرور کنیم و اعلام کنیم که این تلاش‌ها منجر به کاهش حوادث، به‌ویژه حوادث ترافیکی که سال‌هاست کشور را رنج می‌دهد، شده است.