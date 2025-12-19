پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، با قدردانی از حضور گسترده مردم شهرهای مختلف استان در مراسم تشییع و تدفین آیتالله سید محمد شاهچراغی، مردمداری، تبعیت از ولایت فقیه، خوشرویی و سادهزیستی را از مهمترین ویژگیهای اخلاقی این عالم ربانی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبههای نماز جمعه سمنان گفت: این روحانی وارسته با بهرهمندی مردم از علم و گفتار خود، تربیت نیروهای انقلابی و ارتباط نزدیک با جوانان را از دغدغههای اصلیاش قرار داده بود.
امام جمعه سمنان،با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب، این ماه را فرصت استغفار و خودسازی دانست و تأکید کرد: شایستهترین اعمال در ماه رجب، دوری از گناه و طلب آمرزش الهی است.
خطیب جمعه سمنان همچنین به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دستاندرکاران کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز اشاره کرد و گفت: انتقال هنرمندانه ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، مهمترین توصیه رهبر انقلاب به برگزارکنندگان این کنگره بود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان افزود: دستگاههای فرهنگی در تبیین مفاهیمی همچون مقابله با دشمن، احساس تکلیف و مسئولیتپذیری برای نسل جدید نباید کوتاهی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در بخش دیگری از خطبهها به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: گرانیها فشار زیادی به دهکهای پایین جامعه وارد کرده و لازم است دستگاههای نظارتی نظارت بیشتری بر قیمت کالاها داشته باشند.
وی تحریمها و فشارهای بینالمللی را از عوامل گرانی دانست و تأکید کرد: ضعف مدیریتی و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی نباید موجب افزایش قیمتها شود و کاسبان و بازاریان نیز باید انصاف را در فروش رعایت کنند