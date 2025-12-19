پخش زنده
با توجه به مشکلات توزیع برخی کالاها در خرمشهر، تشدید نظارت و برخورد قاطع با احتکار و کمکاری مسئولان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با ایران شکست خورد.
امام جمعه خرمشهر در خطبههای نماز جمعه با اشاره به تحولات سیاسی و منطقهای، شکست برنامهریزی ۲۰ ساله دشمن در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران را نشانهای روشن از نصرت الهی دانست و تأکید کرد: آمریکا با همه تجهیزات مدرن خود نتوانست به اهدافش برسد و شرط اصلی دشمن یعنی اغتشاش داخلی نیز با انسجام مردم ناکام ماند.
حجتالاسلام عادل پور با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، زنده نگه داشتن ارزشهای دفاع مقدس را یک ضرورت راهبردی برای مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و هشدار داد: رفتار برخی دستگاههای فرهنگی نشاندهنده حرکت جدی در مسیر انتقال این ارزشها به نسل جوان نیست.
وی این مسئله را ظلم به شهدا، نسل جوان و کشور عنوان کرد و از مردم و نیروهای انقلابی خواست مطالبهگر جدی این مسیر باشند.
خطیب جمعه خرمشهر در بخش دیگری از خطبهها، به تحلیل حادثه تروریستی سیدنی پرداخت و با انتقاد از خط رسانهای حامی رژیم صهیونیستی گفت: در نبود هرگونه سند، اتهامزنی فوری صورت گرفت، در حالی که متهم ردیف اول چنین حوادثی خود رژیم صهیونیستی است که برای خروج از بنبستهای سیاسی و نظامی، به دنبال ایجاد شوک و مظلومنمایی در افکار عمومی غرب است.
امام جمعه خرمشهر با اشاره به شرایط شکننده رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه و ناکامی در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران افزود: تصویب بیانیه سازمان ملل با حمایت ۱۴۲ کشور برای پایان اشغالگری و فشارهای حقوقی بینالمللی، این رژیم را در بدترین موقعیت سیاسی سالهای اخیر قرار داده است.
حجت الاسلام عادل پور همچنین وضعیت معیشتی مردم را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: گرانی کالاهای اساسی برخلاف وعدههای داده شده تا پایان سال، مردم را تحت فشار قرار داده است.
وی راهحل را اعمال مدیریت جهادی و انقلابی در چرخه تولید، تأمین، توزیع و نظارت دانست و با اشاره به مشکلات توزیع کالاهایی مانند برنج در خرمشهر، خواستار تشدید نظارت و برخورد قاطع با احتکار و کمکاری مسئولان شد.
وی با استناد به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر زیانده بودن ۱۳۹ شرکت دولتی با رقمی بالغ بر ۴۶۸ هزار میلیارد تومان، تأکید کرد: این شرکتها نهتنها کمکی به معیشت مردم و بودجه دولت نمیکنند، بلکه به گردابی برای منابع عمومی تبدیل شدهاند و اصلاح این وضعیت نیازمند اقدام انقلابی دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
در بخش دیگری از خطبهها، امام جمعه خرمشهر با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را فرصتی برای خودسازی و تقرب الهی دانست و به مناسبتهای مذهبی از جمله ولادت امام محمد باقر (ع) و شهادت امام هادی (ع) اشاره کرد و سیره سیاسی ائمه اطهار (ع) در نفی مشروعیت طاغوت و تقویت پایگاه مردمی را الگویی راهبردی برای امروز جامعه اسلامی برشمرد.
وی در پایان، رحلت عالم مجاهد و خدوم، آیتالله سیدمحمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان را تسلیت گفت.