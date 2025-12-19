به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: یکی از کارکنان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این شهرستان، حین انجام مأموریت کاری در محور فومن–سراوان، بر اثر سانحه رانندگی و برخورد با یک دستگاه خودروی نیسان، جان خود را از دست داد.

فریبرز مرادی افزود: این راهدار پرتلاش که از اهالی طاهرگوراب ماسال بود، بلافاصله پس از وقوع حادثه به یکی از مراکز درمانی رشت منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات و با وجود تلاش کادر پزشکی جان باخت.

وی گفت: پیکر این راهدار فقید امروز ساعت ۱۵ عصر از مقابل اداره راهداری شهرستان ماسال تشییع می‌شود.