به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ,ناصر امانی، ضمن انتقاد از آمارهای ضد و نقیض شهرداری درباره تعداد اتوبوس‌های پایتخت و سایر آمارهای مربوط به حمل‌ونقل عمومی، گفت: بهترین دوره شهرداری از نظر تأمین منابع مالی و فروش املاک و سرمایه شهر، این دوره بوده است که ۵۰ درصد بودجه آن هم قرار بوده صرف حمل‌ونقل عمومی شود.

وی افزود:این که در ۴ سال این دوره، هزارو ۸۰۰ اتوبوس وارد چرخه حمل‌ونقل عمومی شده است، آن‌هم با ۵۰ درصد بودجه شهرداری تهران، کار سختی نیست. غیر از نصف بودجه‌ سالانه‌ای که در شورای شهر برای حمل‌ونقل مصوب کردیم، شورا مجوزی هم به شهرداری تهران داد که در تاریخ بلدیه بی‌سابقه بود.

وی گفت: شورای شهر تهران برای قراردادی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو هم به‌صورت مجزا با عنوان برقی‌سازی به شهرداری تهران مجوز داد که در هیچ دوره‌ای چنین اتفاقی نیفتاده است. این رقم، چیزی قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و وقتی این منابع کنار هم قرار می‌گیرند، با اعدادی که دوستان در حوزه حمل‌ونقل می‌گویند که «ما قرارداد بستیم و وارد کردیم» منطبق و شفاف نیست.