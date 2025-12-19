



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به فیروزآباد با ۱۷۴ میلی متر ثبت شده است

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز ۶۷ میلی متر باران و ۳ سانتی متر برف بوده است

همچنین در آباده ۲۹ میلی متر، اردکان ۴۵، ارسنجان ۵۷، استهبان ۷۷، اقلید ۲۳، ایزدخواست ۲۲، بوانات ۲۹، پاسارگاد ۴۴، تخت جمشید ۵۳، جهرم ۱۲۵، خرامه ۷۷، خفر ۱۳۷، خنج ۱۰۴، داراب ۱۰۹، درودزن ۳۹، زرقان ۴۸، زرین دشت ۱۲۸، سروستان ۱۲۱، شهرک گلستان شیراز ۵۶، شیراز ۶۷، صفاشهر ۲۶ میلی متر باران ثبت شد

در فراشبند ۷۹، فسا ۱۲۰، فورگ داراب ۱۲۸، فیروزآباد ۱۷۴، قیروکارزین ۱۴۶، کازرون ۱۹، گراش ۱۲۰، لار ۱۶۵، لامرد ۱۳۸، مهر ۱۰۲، نورآباد ۳۲ و نی ریز ۷۰ میلی متر بارش باران ثبت شده است

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۱۳۲، اوز ۱۴۹، بختگان ۵۴، جویم ۱۰۳، خشت ۳۰، رستم ۲۸، سده ۲۲، کورده ۱۶۰، کوار ۱۵۰، دشت نمدان ۲۲، کوه چنار ۲۳ و میمند ۱۴۸ میلی متر باران ثبت شده است

همچنین در آباده ۱۸ سانتی متر برف باریده و در اردکان ۲، اقلید ۲۵، ایزدخواست ۱۸، بوانات ۱۸، پاسارگاد ۳، درودزن ۲، شیراز ۳، صفاشهر ۱۵، سده ۲۳ و دشت نمدان ۲۲ سانتی متر بارش برف گزارش شده است