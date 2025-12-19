امام جمعه بجنورد گفت: دشمن با آرایش تازه‌ای به میدان آمده تا فکر‌ها را تغییر دهد و ارزش‌های اسلامی را نشانه بگیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ خطیب نماز جمعه بجنورد در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته گفت: دشمن با به‌کارگیری جنگ ترکیبی، از جمله جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، تلاش کرده افکار عمومی را تغییر دهد و میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند، اما در این مسیر موفق نبوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری افزود: دشمن می‌کوشد با القای شبهات و روایت سازی‌های نادرست، باور‌ها را تضعیف کند؛ در حالی که حتی در مقاطع حساس و جنگ‌های محدود نیز نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت شناخت شیوه‌های جنگ دشمن و شناسایی نقاط ضعف آن گفت: باید این واقعیت‌ها به‌صورت دقیق برای جامعه و افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تبیین شود و هرجا امکان انتشار وجود دارد، آگاهی‌بخشی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و افزود: با استفاده از شیوه‌های متنوع رسانه‌ای باید مردم را نسبت به اهداف و روش‌های دشمن آگاه کرد.

وی ادامه داد: رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای وظیفه دارند وحشی‌گری، ظلم و جنایات آمریکا را به‌درستی تبیین و برای افکار عمومی آشکار کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پیشرفت‌های علمی کشور، به‌ویژه در حوزه علوم هسته‌ای اظهار داشت: همه حوزه‌ها با تقویت علوم هسته‌ای پیشرفت می‌کنند و آمریکا به همین دلیل نمی‌خواهد ایران به این توانمندی‌ها دست یابد.