رئیس مرکز بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان‌غربی گفت: راه‌اندازی مرکز اسناد ملی برای نگهداری و حفاظت نسخ خطی و کتاب‌های کهن و فاخر در استان انکارناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس مرکز بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به نبود مرکز اسناد در استان گفت: برای نگهداری و حفاظت نسخ خطی و کتاب‌های کهن و فاخر در مکانی مناسب باید محل مناسبی وجود داشته باشد و راه‌اندازی مرکز اسنادی در آذربایجان‌غربی ضرورتی انکارناپذیر است.

سعید عضدالدینی ملکی اظهار کرد: در ارومیه اسناد و کتاب‌های ارزشمند فراوانی وجود دارد که تاکنون ناشناخته باقی مانده‌اند و اهدای نسخه‌های قدیمی و با ارزش به محل‌های نگهداری می‌تواند دیگران را نیز به اهدای کتاب‌ها و اسناد قدیمی، فاخر و باارزش ترغیب کند.

رییس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان‌غربی با اشاره به نبود مرکز اسناد در استان، تاکید کرد: برای نگهداری و حفاظت نسخ خطی و کتاب‌های کهن و فاخر در مکانی مناسب باید محل مناسبی وجود داشته باشد و راه‌اندازی مرکز اسنادی در آذربایجان‌غربی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی اهدای کتاب و اسناد توسط فرهیختگان استان را گامی مهم در ماندگار کردن داشته‌های فرهنگی و تاریخی استان دانست و گفت: این اقدام می‌تواند به‌تدریج در جامعه نهادینه شود و اقشار مختلف را به حفظ و اهدای اسناد ارزشمند تشویق کند.