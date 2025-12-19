امام جمعه سنندج گفت: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور نه به‌دلیل تحریم‌ها، بلکه ناشی از ضعف مدیریتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،ماموستا رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنندج با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود گفت: گرانی‌های اخیر در قیمت‌های آب، برق، گاز و دیگر کالا‌های اساسی زندگی، زندگی مردم را دشوار کرده است.

وی تأکید کرد: شفاف‌سازی در مورد علت این افزایش قیمت‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش فشار‌های اقتصادی ضروری است.

ماموستا رستمی همچنین با انتقاد از قیمت‌های نگران‌کننده محصولات کشاورزی افزود: چرا باید قیمت محصولات کشاورزی که در داخل استان تولید می‌شوند، با نرخ دلار سنجیده شود؟

امام جمعه سنندج در ادامه با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی، افزود: ما به‌عنوان یک کشور ثروتمند با منابع طبیعی غنی، باید از این ظرفیت‌ها به‌طور مؤثر برای رفع مشکلات معیشتی مردم بهره‌برداری کنیم.

ماموستا رستمی با تبریک هفته حمل و نقل، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در رشد اقتصادی کشور نیز تأکید کرد.