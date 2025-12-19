پخش زنده
امام جمعه مشهد گفت:دشمن با راهبرد «تولید تردید» میکوشد ایمان، هویت و انسجام اجتماعی ملتها را هدف بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله علم الهدی امروز در خطبه های سیاسی این هفته در حرم مطهر رضوی گفت: در چنین شرایطی، ما باید موقعیت امروز خود را، هم در زندگی اجتماعی و سیاسی و هم در عرصه بینالملل، بهدرستی تشخیص دهیم.
وی با بیان اینکه موقعیتشناسی، بزرگترین عاملی است که مسیر حرکت و زندگی انسان را روشن میکند، افزود: ما باید موقعیت امروز خود را، هم در زندگی اجتماعی و سیاسی و هم در عرصه بینالملل، بهدرستی تشخیص دهیم. آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، مجموعهای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی است که اجازه نمیدهند انسان موقعیت اصلی خود را در زندگی اجتماعی و جهانی بهدرستی ببیند.
وی تاکید کرد: از همینروست که مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید کردهاند که ما در حال پیشرفت هستیم، در حال ارتقا هستیم. درست است که مسائل معیشتی و اقتصادی وجود دارد؛ اما آنچه اهمیت راهبردی دارد، جایگاه جهانی ما و موقعیتی است که امروز در برابر دنیا داریم.
جریان مقاومت از ایران فراتر رفته و به دل آمریکا نفوذ کرده است
آیت الله علم الهدی ابراز کرد: در ۴۷ سال که از پیروزی این انقلاب میگذرد ، قدرت استکباری جهان هیچ جنایتی را علیه ملت ایران فروگذار نکرده است؛ از ترورهای ناجوانمردانه و کودتاهای شکستخورده گرفته تا تحمیل جنگ نابرابر هشتساله، تحریمهای فوقالعاده فلجکننده و بالاتر از همه تلاش برای ایجاد انزوای سیاسی و قطع ارتباط ما با جهان. اما نتیجه چه شد؛ امروز، پس از ۴۷ سال، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده است. مقام معظم رهبری فرمودند: «اول فقط یک ایران بود، اما امروز یک جبهه گسترده شکل گرفته است.» از دل انقلاب ما، جریانی به نام مقاومت متولد شد.
وی خاطر نشان کرد: امروز عظمت این مقاومت را در پایداری مردم یمن در برابر آمریکا میبینید؛ در حزبالله لبنان مشاهده میکنید؛ در گروههای مقاومت عراق و دیگر ملتهای مسلمان میبینید. این جریان مقاومت چنان گسترش پیدا کرده که حتی در دل آمریکا نفوذ کرده و در غرب نیز جریان مقاومت در حال صفآرایی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: این، موقعیت جهانی ماست. البته دشمن، همزمان، گرفتاریها و فشارهای داخلی را بر ما تحمیل کرده و ما را به مشکلات معیشتی مشغول ساخته است، اما اصل واقعیت این است که در میدان جهانی، دشمن پس از ۴۷ سال عقبنشینی کرده و شکستخورده است، منفور و مطرود شده و نفرت جهانی پیدا کرده است؛ در مقابل، انقلاب اسلامی به محبوبیت جهانی رسیده است. این، موقعیت حقیقی ماست.
آیت الله علم الهدی ابراز کرد: ازاینرو، دشمن راهبرد خود را تغییر داده است. اکنون ناامید از فشارهای مستقیم، بهدنبال تسخیر دلهاست.
وی با بیان اینکه دشمن برای تسخیر دل مردم، دو کار اساسی انجام میدهد، خاطرنشان کرد: نخست، ایجاد تردید نسبت به پیشرفتها، عملیاتها و پایداریهای خودمان و تلاش برای تخریب چهرههایی که در جبهه مقاومت، قبله دلهای مردم هستند. اینکه عدهای نسنجیده و ناآگاه میگویند «موشکهای ما دقیق نبود، اما موشکها و پهپادهای اسرائیل دقیقتر بود»، دقیقاً در همین راستاست. کدام موشک غیر دقیق بود؟ موشکی که قلب توان و ثروت اسرائیل را در مرکز وایزمن هدف قرار داد و هستی آن را خاکستر کرد؟ یا آن موشکهایی که کورکورانه به چهارراهها اصابت کردند و مردم بیدفاع را کشتند؟ اگر دشمن از ما قویتر بود، چرا تقاضای آتشبس کرد؟ اگر برتری با آنها بود، چرا عقب نشستند؟
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هدف از این شبههسازیها، تضعیف باور مردم و چرخاندن دلها از چهرههای مقاومت است، خاطرنشان کرد: در همین مسیر، چهرهای که دلهای مردم به او متوجه شده بود؛ رئیسجمهور شهیدی که در خط مقاومت ایستاد، امروز مورد هجمه قرار گرفته است؛ اکنون نیز برخی از جریانها در مناطقی مانند خراسان جنوبی ـ که کانون محبت و ارادت به آن رئیسجمهور شهید بود ـ به دنبال این هستند که با توهین و سمپاشی، محبوبیت او را بشکنند. این، همان سیاست دشمن برای شکستن قبله دلهاست.
وی دومین اقدام دشمن را ایجاد دلمشغولی برای دلهایی دانست که متوجه اسلام، دین، پیامبر و اهلبیت (ع) علیهمالسلام است و افزود: دشمن تلاش میکند این دلها را به سمت لذتهای نفسانی، رفاهطلبی شیطانی و ناهنجاریهای اخلاقی بکشاند تا وابستگی قلبی به اهلبیت (ع) تضعیف شود. اگر دلها به این سمت کشانده شود، دشمن به هدف خود نزدیک شده است.
وی در ادامه سخنان خود به سنت کهن شب یلدا اشاره کرد و گفت: شب یلدا شب اظهار محبت، تجدید عاطفه، تقویت پیوندهای خانوادگی و بهرهگیری از تجربه سالمندان است. نباید این شب در مراکز ناهنجاری و بیبندوباری سپری شود. جوانی که شب یلدای خانوادگی را رها کند و به دنبال خوش گذرانیهای خارج از اخلاق برود، نهتنها مرتکب گناه شرعی شده، بلکه به سنت نیاکان ایرانی خود نیز خیانت کرده است.
وی ادامه داد: امسال شب یلدا ویژگی والاتری دارد؛ بلندترین شب سال، همزمان با شب اول ماه رجب، ماه خداست. دهه اول ماه رجب، دهه زیارتی مخصوص امام هشتم (ع) است و این، امتیازی بزرگ برای زائران و مجاوران مشهدالرضاست.