به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرانزلی گقت: پل نهنگ روگا تالاب انزلی که هشت لاین آن به‌طور کامل توسط گیاه مهاجم سنبل آبی مسدود شده بود، با حضور نیرو‌های محیط زیست و بهره‌گیری از دستگاه تخصصی جمع‌آوری سنبل آبی، کامل پاکسازی شد.

سید حسن جعفری افزود: این اقدام در راستای صیانت از تالاب ارزشمند انزلی و تسهیل تردد در مسیر‌های ارتباطی انجام گرفت.

وی با اشاره به ضرورت استمرار این اقدامات خاطرنشان کرد: گیاه سنبل آبی به‌عنوان یکی از گونه‌های مهاجم است و تهدیدی جدی برای اکوسیستم تالاب انزلی محسوب می‌شود و پاکسازی آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، استفاده از تجهیزات تخصصی و مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط اس.