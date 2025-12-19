با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش نخستین مدرسه شبانه روزی ۱۲ کلاسه بخش تلنگ شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در این مراسم گفت: یکی از مشکلات اصلی منطقه قصرقند، پراکندگی روستاهاست. در مقطع ابتدایی پوشش مدارس مناسب است، اما در مقاطع متوسطه اول و دوم نیاز به توجه بیشتری داریم.

حمیدرضا خان محمدی، افزود: برای برقراری عدالت آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان، احداث مدارس شبانه‌روزی ضروری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، گفت: این مدرسه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و بنای ۲ هزار و ۱۴۴ مترمربع ساخته شده و امکان تحصیل مستمر و تمرکز بیشتر دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

میثم لک‌زایی، افزود: همچنین خوابگاه علوی دخترانه تلنگ با مشارکت بنیاد مستضعفان به بهره برداری رسید.

مهدی هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران و نماینده بنیاد مستضعفان گفت: خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه، با بنای هزار مترمربع در محوطه‌ای به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۲ میلیارد تومان احداث شد.

وی افزود بنیاد مستضعفان در استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های اخیر بیش از ۲۳۰ مدرسه در حوزه توانمندسازی آموزشی احداث کرده است.

در ادامه، کلنگ‌زنی مدرسه شش کلاسه در بخش تلنگ انجام شد..