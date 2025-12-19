پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره از استمرار پایش مشترک آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در زیستگاههای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ باقر مهرعلیلو اظهار کرد: این پایشها با همکاری اداره دامپزشکی و با هدف رصد وضعیت بیماری آنفلوآنزای پرندگان در پهنههای آبی، زیستگاههای پرندگان مهاجر و بومی، مخزن سد و مسیر رودخانه آغچای انجام میشود.
وی افزود: گشتهای مشترک بهصورت مستمر با هدف پایش سلامت پرندگان، کنترل عوامل بیماریزا و پیشگیری از شیوع احتمالی آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در زیستگاهها در حال انجام است که خوشبختانه تاکنون موردی از مشاهده بیماری گزارش نشده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره با اشاره به اهمیت این زیستگاهها تصریح کرد: سد و مسیر رودخانه آغچای همهساله میزبان پرندگان وحشی، کنارآبزی و مهاجر است که برای زمستانگذرانی از مناطق شمالی از جمله روسیه و سیبری به این منطقه مهاجرت میکنند و به همین دلیل پایش مستمر این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است.