به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: کلیه امتحانات نهایی، در روز شنبه ۲۹ آذر طبق برنامه ریزی قبلی راس ساعت مقرر برگزار خواهد شد.

خدادادی افزود: زمان برگزاری امتحانات داخلی متعاقباً توسط آموزشگاه اعلام می‌شود.

بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.