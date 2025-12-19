پخش زنده
برنامههای «کافه مستند»، با نمایش «سلاح نفت»، «هفت»، به پرونده ویژه پیرامون «یلدا، ارتباط و هویت ایرانی» و نقد فیلمهای «دو روز دیرتر» و «ارزش احساسی» و برنامه یلدایی «چله ایرانی»، از شبکههای تلویزیونی و رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست و نهمین قسمت از برنامه «کافه مستند»، به نمایش مستند «سلاح نفت» تولید خانه مستند به کارگردانی محمد هادی نعمتی اختصاص دارد.
در این برنامه ابتدا مستند پخش می شود و پس از آن محسن یزدی به عنوان مجری با کارگردان اثر گفتوگو میکند.
مستند «سلاح نفت»، به بازخوانی روایت اتحاد کشورهای عربی در سال ۱۹۷۳ و تصمیم تاریخی آنان برای اعمال تحریم نفتی علیه غرب میپردازد.
مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «کیارستمی و خاطراتی برای تمام فصول» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند»، با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، هر جمعه ساعت ۲۳، از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به پرونده ویژه پیرامون «یلدا، ارتباط و هویت ایرانی» و نقد و بررسی فیلمهای «دو روز دیرتر» و «ارزش احساسی» اختصاص دارد.
اولین میز این قسمت از برنامه به فیلم «دو روز دیرتر»، اختصاص دارد که با حضور جواد طوسی و رامتین شهبازی برگزار میشود.
پرونده ویژه این قسمت با موضوع «یلدا، ارتباط و هویت ایرانی»، با حضور مهدی دوایی و رضا صدیق برگزار میشود.
امیر قادری و عباس جواهری نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «ارزش احساسی» (Sentimental Value) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان، جمعه شبها ساعت ۲۲، از شبکه نمایش پخش می شود.
برنامه «چله ایرانی»، شبکه رادیویی فرهنگ، در شب یلدا از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰، با ترکیبی از موسیقی زنده، شعرخوانی، حافظخوانی، شاهنامهخوانی، خاطرهگویی و روایت فلسفه شب چله، شنوندگان را به مجلسی رادیویی دعوت میکند، مجلسی برای شنیدن آنچه از ایران مانده و هنوز زنده است.
شب یلدا فرصتی است برای بازگشت به ریشهها، شبی که موسیقی، شعر، خاطره و اندیشه کنار هم مینشینند. این برنامه تلاش می کند یلدا را فقط بهعنوان یک آیین تقویمی روایت نکند، بلکه آن را بهمثابه یک تجربه زیسته فرهنگی بازخوانی کند، از حافظخوانی و شعرخوانی گرفته تا پرداختن به فلسفه شب چله و جایگاه یلدا در ادبیات فارسی، همه بخشها با هدف ایجاد حس همنشینی و صمیمیت طراحی شدهاند.
حضور هنرمندان باسابقه در کنار گویندگان رادیو، به این فضا رنگ و جان دیگری داده است.
در بخش گویندگی، علیرضا تابان و شیرین روستایی اجرای بخشی از برنامه را بر عهده دارند. در این ویژهبرنامه، علاوه بر بخشهای زنده شب یلدا، بخشهایی از جشن زنده صبحگاهی شبکه فرهنگ که با حضور همکاران برگزار میشود، برای پخش شبانه گلچین شده است، ترکیبی که تنوع صدا و روایت را برای شنونده فراهم میکند.
حافظخوانی، خاطرهگویی، شاهنامهخوانی، قصهگویی و روایتهای کهن و پرداختن به فرهنگ و رسوم شب چله، تأکید بر با همبودن، خانواده، صبر، عبور از تاریکی و استقبال از روشنایی و سخن گفتن درباره فلسفه یلدا، نمادهای شب چله (انار، هندوانه، شمع، تاریکی و روشنایی) و پیوند آن با امید و گذار از سختی از اصلیترین محورهای این ویژهبرنامه است. همچنین به اشتراکات فرهنگی ایران و آیینهای مشترک یلدایی با کشورهای هند، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان پرداخته میشود، اشتراکاتی که نشان میدهد شب چله زبانی مشترک در جغرافیای فرهنگی منطقه است.
این ویژهبرنامه شب یلدا بهصورت زنده از موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می شود.