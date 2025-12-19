امام‌جمعه موقت اصفهان: پیشرفت علمی بدون توجه به دین و اخلاق منجر به جنگ، تخریب و ناامنی منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام‌جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اصفهان در مصلی امام خمینی (ره) گفت:استفاده صحیح، عقلانی، شرعی و عرفی از نعمت‌های الهی وظیفه همگانی است و اسراف از گناهان کبیره‌ای است که در قرآن کریم به‌شدت از آن نهی شده است.

حجت‌الاسلام سید احمد محمودی، با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، کمترین مصداق اسراف را دورریختن باقی‌مانده آب یا استفاده نادرست از وسایل دانست و با نقل سیره حضرت امام خمینی (ره) در پرهیز از اسراف، افزود: اصلاح سبک زندگی از مصادیق جزئی آغاز می‌شود و توجه به همین امور به ظاهر کوچک، جامعه را از اسراف دور می‌کند.

خطیب موقت جمعه اصفهان همچنین به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح (ره) گفت: حوزه و دانشگاه هر کدام به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های کشور نیستند و جدایی علم و دین موجب وابستگی، عقب‌ماندگی و تخریب می‌شود.

حجت‌الاسلام سید احمد محمودی ادامه داد: امروز اگر علم از اخلاق و معنویت جدا شود، فاجعه‌ای بزرگ برای جامعه بشری رقم خواهد خورد؛ همان گونه که انباشت سلاح‌های هسته‌ای در جهان، تهدیدی جدی برای بشریت است، پیشرفت علمی بدون دین و اخلاق، نه‌تنها آرامش نمی‌آورد، بلکه به جنگ، تخریب و ناامنی منجر می‌شود.

امام‌جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه شکست دشمنان را تضمین می‌کند، گفت: بسیاری از مسوولان نظام جمهوری اسلامی، پرورش‌یافته حوزه و دانشگاه هستند و با همدلی و اتحاد به کشور خدمت می‌کنند.

حجت الاسلام سید احمد محمودی افزود: اگر این وحدت و یگانگی نباشد، فاجعه به بار خواهد آمد، اما به برکت این همدلی و هدایت‌های مقام معظم رهبری، کشور به عزت و پیشرفت‌های چشمگیر دست‌یافته است

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید و از برگزاری آیین ملی «یلدای شهدایی» در گلزار شهدای اصفهان با حضور خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.