آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی، با انتقاد از جنایت‌ها و چپاول منابع کشور‌ها توسط غرب: دولت باید در حوزه فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کند تا ایران در برابر سلطه دشمنان حفظ و پیشرفت کشور تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی، در خطبه‌های این هفته نمازجمعه شهر یزد با تأکید بر شکرگزاری نعمت‌های الهی گفت: شکر نعمت‌های خداوند باید به‌صورت زبانی، عبادی و عملی باشد، ماه رجب در پیش است که ماه رحمت الهی و آغاز بهار معنوی است و باید از این فرصت بهره برد.

وی با اشاره به یکی از خطبه‌های حضرت فاطمه زهرا (س)، افزود: اگر انسان کمی بصیرت داشته باشد، در شرایط امروز منطقه‌ای و جهانی می‌تواند واقعیت‌ها را درک کند؛ امروز بوی تعفن فرهنگ غربی عالم را فراگرفته و حوادثی که در غزه، لبنان، سودان و دیگر مناطق رخ‌داده، بسیاری از حقایق غرب را آشکار کرده است.

امام‌جمعه موقت یزد ادامه داد: غرب صد‌ها سال با تزویر و بزک‌کردن تمدن خود، واقعیت متعفن خویش را پنهان کرده بود، اما امروز با جنایت‌های مستقیم و غیرمستقیم، هر روز پرده از فسادهایش برداشته می‌شود.

وی با اشاره به جنایت‌های غرب در کشور‌های مختلف اظهار داشت: به بهانه منافع و چپاول منابع، صد‌ها انسان بی‌گناه در غزه، لبنان، سوریه، سودان و ونزوئلا کشته می‌شوند، غرب با غارت جهان به فناوری برتر دست‌یافته و می‌خواهد ملت‌ها را در بند نگه دارد، ازاین‌رو باید در فناوری‌های نوین با سرعت سرمایه‌گذاری و اقدام عملی کرد و دولت نیز در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری جدی داشته باشد.

آیت‌الله مدرسی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده اتکا به دشمنان راه درستی نیست، امیرالمؤمنین علی (ع) هم می‌فرمایند، کسی که بخواهد با کمک دشمن به حاجتی برسد، از آن دور می‌شود.

امام‌جمعه موقت یزد در پایان تصریح کرد: هر جا روی پای خود ایستاده‌ایم، پیروز شده‌ایم و باید از نعمت جمهوری اسلامی برای پیشرفت بهره ببریم، بی‌انصافی است کسانی که در این کشور رشد و در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند و برای سراب دنیا راهی کشور‌های دیگر شوند.