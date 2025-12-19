پخش زنده
نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون از اجرای دهها پروژه عمرانی، تجهیزاتی و توسعهای با مجموع اعتباری بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیمپور اظهار کرد: در یکسالونیم اخیر در حوزه سلامت ایذه مجموعهای وسیع از پروژههای بهداشتی و درمانی با مجموع اعتبار ۱۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
وی در تشریح اقدامات بخش درمان، گفت: اخذ موافقت اصولی بیمارستان ۳۷۰ تختخوابی شفا، کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی بیمارستان شهدا پس از هشت سال، بهسازی اتاق عمل و نوسازی کامل زیرساخت آب و فاضلاب بخشهای اصلی بیمارستان با اعتباری پنج میلیارد تومانی، از مهمترین اقدامات این دوره بوده است.
وی افزود: بهسازی بخش NICU، تجهیز بخش اعصاب و روان، آغاز ساخت CCU جدید، بازسازی بخش دیالیز و درمانگاه، تخصیص پنج دستگاه همودیالیز، تعویض تیوپ سیتیاسکن، خرید اکو پرتابل، سونوگرافی پس از ۱۵ سال، تجهیزات آزمایشگاهی، دیگ بخار یکتنی و راهاندازی اتاق عمل چشم پس از دو دهه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان نیز اجرا شده است.
نماینده حوزه منگشت ادامه داد: خرید تجهیزات نوین اتاق عمل شامل کرانیوتوم، لاپاراسکوپ و ستهای جراحی، تجهیز آمبولانسها، خرید ۶۰ دستگاه وسایل سرمایشی و گرمایشی، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان بدهیهای گذشته شبکه بهداشت و درمان و خرید تجهیزات امنیتی برای بخشهای مختلف بیمارستان شهدا نیز بخشی دیگر از این اقدامات است.
او در بخش بهداشت نیز از «تعمیر و تجهیز خانهها و مراکز بهداشت با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان»، «راهاندازی خانه بهداشت روستای تکاب»، «آغاز ساخت مرکز جامع سلامت بردگپی با ۱۱ میلیارد تومان» و «تأمین اعتبار ساخت خانههای بهداشت تکاب، بنه تیمور و میانگران سفلی» خبر داد.
ابراهیمپور در تشریح عملکرد فوریتهای پزشکی نیز گفت: تخصیص دو دستگاه آمبولانس تویوتا هایس ۲۰۲۴ پس از ۱۵ سال با ۲۰ میلیارد تومان، خرید یک دستگاه موتورلانس و راهاندازی پایگاه فوریتهای پزشکی مرغا از جمله اقدامات این بخش است.
وی به اقدامات دانشکده پرستاری ایذه نیز اشاره کرد و افزود: نوسازی سلف سرویس دانشجویی، ساخت سه کلاس درس جدید، خرید مولاژ و تجهیزات آموزشی، تصویب چارت نیروی انسانی و اخذ مجوز دو رشته فوریتهای پزشکی و بهداشت عمومی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش سلامت را فراهم کرده است.
نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در پایان تأکید کرد: اجرای این اقدامات با مجموع اعتبار ۱۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بخشی از مسیر توسعه سلامت ایذه است و برنامههای جدیدی در ادامه این روند در حال پیگیری است.