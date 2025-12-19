پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ضمن تشریح دلایل سه نرخی شدن قیمت بنزین، این اقدام را گامی عدالتخواهانه خواند و بر لزوم مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر قزوین اظهار کرد: از اوایل هفته گذشته شاهد سه نرخی شدن قیمت بنزین بودیم، ما مخالفتی با گران شدن بنزین مازاد بر مصرف معمول مردم نداریم. آن مقداری که به صورت معمول مردم مصرف دارند، بیش از آن اگر قدری بنزین گران میشود، این را میتوانیم گامی در جهت تحقق عدالت بدانیم.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه دولت بنزین را با قیمتی حدود ۶۰ هزار تومان وارد و با یارانه عرضه میکند، افزود: این عمدتاً کمک به افراد ثروتمندی است که چه بسا چند تا خودروی شخصی در اختیار دارند، اما افراد عادی که شاید یک ماشین بیشتر ندارند، از این یارانه بهرهمند نمیشوند. در واقع دولت با دادن این یارانه، به ثروتمندان کمک میکند.
امام جمعه قزوین افزود: مطابق آمار رسمی قاچاق بنزین و گازوئیل در روز ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر معادل حدوداً یک پنجم تا یک ششم بنزینی که روزانه مصرف میشود است، این انتظار از دولت و با همراهی قوه قضائیه وجود دارد که جلوی این قاچاق گسترده را بگیرند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با دستاندرکاران کنگره احیای نام شهیدان استان البرز، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند: احیای نام و یاد شهیدان یک کار مفید و به یک معنا حیاتی برای جامعه ماست. اما این کارها باید هنرمندانه، با پیگیری و دنبال کردنِ کار انجام شود تا اثر لازم را بر دلها و اذهان مردم به ویژه جوانان بگذارد.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: باید آن انگیزههایی که شهدای عزیز و سایر رزمندگان ما را در دوران دفاع مقدس به جبههها کشید امروز هم در دلها و اذهان جوانان عزیز تقویت کنیم. انگیزههایی مانند شوق الیالله و احساس تکلیف دینی.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: گلایه از برخی دستگاههای فرهنگی که در برخی از موارد به فکر این چیزها نیستند و وقتی صحبت کار فرهنگی میشود، ذهنشان به سمت کارهای خاصی میرود که کمکی به تقویت فرهنگ دینی نمیکند.
وی با اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای عالی راهبردی استان قزوین با حضور دهها نفر از شخصیتهای ملی استان، اظهار کرد: این شورا میتواند با تعیین راهبردهای اساسی و ایجاد اجماع و همافزایی درباره مسائل کلان استان، به مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی کمک کند تا استان با سرعت بیشتری در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: مراسم اعتکاف هر ساله با استقبال خوب به ویژه از سوی جوانان در استان و کشور برگزار میشود، امسال نیز با برنامه ریزیهای صورت گرفته انشالله شاهد برگزاری مراسم باشکوه در روزهای ۱۳ تا ۱۵ رجب خواهیم بود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تأکید کرد: ولادت امام باقر (ع) و امام هادی (ع) نیز از دیگر مناسبتهای هفته پیش رو است، زیارت جامعه کبیره (از یادگارهای امام هادی علیهالسلام) به منزله شناسنامه اهلبیت است که تأمل در آن برای آشنایی بیشتر با معارف اهلبیت (ع) مفید است.