به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی مقدم ضمن قدردانی ازهمراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، دهیاران، مدیریت بحران استان یزد و تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان (شهرداریها، راهداری، هلال احمر و اورژانس، آب، برق، گاز و سایر دستگاه‌ها)، بارش‌های اخیر در استان را رحمت و نعمت الهی و نویدبخش دانست.

وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان یزد، بر ضرورت رعایت کامل نکات ایمنی در سطح جاده‌ها تأکید کرد و از شهروندان خواست تا حد امکان از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق به مردم تأکید کرد و گفت: شهروندان در این بازه زمانی از تردد‌های غیرضروری، به‌ویژه در مناطق پرخطر، خودداری کرده و هشدار‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی مراجع رسمی (مدیریت بحران استان) و خبرگزاری صداوسیما را به‌طور جدی مدنظر قرار دهند.

طلائی‌مقدم در پایان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی شهروندان، شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم و این رحمت الهی کماکان در سال تداوم یابد.