معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در پی بارشهای اخیر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی مقدم ضمن قدردانی ازهمراهی مردم، دستگاههای اجرایی، فرمانداران، شهرداران، دهیاران، مدیریت بحران استان یزد و تلاشهای شبانهروزی تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان (شهرداریها، راهداری، هلال احمر و اورژانس، آب، برق، گاز و سایر دستگاهها)، بارشهای اخیر در استان را رحمت و نعمت الهی و نویدبخش دانست.
وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان یزد، بر ضرورت رعایت کامل نکات ایمنی در سطح جادهها تأکید کرد و از شهروندان خواست تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی مستمر و دقیق به مردم تأکید کرد و گفت: شهروندان در این بازه زمانی از ترددهای غیرضروری، بهویژه در مناطق پرخطر، خودداری کرده و هشدارها و اطلاعیههای صادره از سوی مراجع رسمی (مدیریت بحران استان) و خبرگزاری صداوسیما را بهطور جدی مدنظر قرار دهند.
طلائیمقدم در پایان با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی، اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی شهروندان، شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم و این رحمت الهی کماکان در سال تداوم یابد.