کشور به مدیران میدانی و عملگرا نیاز دارد، نه فقط مدیران پشتمیزنشین.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان گفت: دشمن با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و معیشتی، میکوشد نارضایتی ایجاد کند ولی مردم مشکلات و مسائل اقتصادی را به اعتقادی گره نمیزنند.
حجتالاسلام علی نجیبی در خطبههای نماز جمعه آبادان در مصلای نماز این شهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، اظهار کرد: دشمنان امروز با جنگ تبلیغاتی و رسانهای، تلاش میکنند ذهن و قلب مردم را هدف قرار دهند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدجواد تندگویان، وزیر نفت دولت شهید رجایی، بر ضرورت الگوگیری مسئولان از سیره این شهید والامقام تاکید کرد و افزود: این شهید بزرگوار، ۱۱ سال زیر سختترین شکنجهها قرار گرفت، اما حتی یک جمله بر ضد نظام، امام و انقلاب بر زبان نیاورد.
امام جمعه موقت آبادان، با اشاره به روایت فداکاری شهید تندگویان در لحظه اسارت، که برای جلوگیری از تیراندازی بعثیها به مردم عادی، خود را معرفی کرد، گفت: این منش و شخصیت، الگویی روشن برای همه مسئولان نظام است و مسئولان نظام اسلامی باید چنان باشند که جان خود را فدای خلق خدا کنند.
مردم ولینعمت مسئولان
حجتالاسلام نجیبی با اشاره به اینکه مردم ولینعمت مسوولان هستند با توجه به کلام امام راحل و مقام معظم رهبری اظهار کرد: هر کس مسئولیتی میپذیرد، باید خود را خدمتگزار مردم بداند، نه حاکم بر آنان و رمز موفقیت در دفاع مقدس، حضور فرماندهان در خط مقدم بود.
وی با انتقاد از برخی کاستیها در خدماترسانی، به ویژه در پی بارندگیهای اخیر در آبادان گفت: مردم آبادان و خرمشهر که در دوران دفاع مقدس سربلند بودند، لیاقت خدمات بیشتری را دارند و متاسفانه در برخی موارد، شاهد تاخیر یا کیفیت نامناسب در انجام طرحها مانند آسفالت خیابانها هستیم.
امام جمعه موقت آبادان اظهار کرد: کشور به مدیران میدانی و عملگرا مانند شهید تندگویان نیاز دارد، نه فقط مدیران پشتمیزنشین و اگر مسوولان در میدان باشند، بسیاری از مشکلات به موقع شناسایی و حل میشود.
وی گفت:در بارندگیهای اخیر برخی مناطق ذوالفقاری، سلیج، عاوانیه و کوی لالهها مردم نمیتوانند از خانه خارج شوند و زحمات مسئولان در شان مردم آبادان نیست.
حجتالاسلام نجیبی ادامه داد: مردم اگر ببینند مسئولان دغدغهها و مشکلات آنان را دارند و در کنارشان هستند، سختیها را تحمل میکنند.
امام جمعه موقت آبادان با بیان این که حل مشکلات، نیازمند عزم جهادی و نظارت دقیق مدیران استانی و شهرستانی است، اظهار امیدواری کرد با کار درست و دلسوزانه، مشکلات به تدریج برطرف شود.