امام جمعه موقت کرمان رعایت اصول الهی را شرط رستگاری فردی و پیشرفت اجتماعی دانست و خواستار تدبیر جدی مسئولان برای مهار گرانی و صیانت از کرامت مردم شد.

اخلاص و جهت‌گیری الهی، مسیر پیشرفت جامعه اسلامی را هموار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، حجت‌الاسلام والمسلمین امان‌الله علیمرادی، امام جمعه موقت کرمان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به ویژگی‌های زندگی بشر اظهار کرد: رعایت اصول الهی، مسیر پیشرفت جامعه اسلامی را هموار می‌کند و حقیقت هستی را به انسان نشان می‌دهد.

وی رستگاری بشر را در ایمان خالص به خدا دانست و تأکید کرد: نماز، عبادت و همه اعمال انسان باید با نیت الهی انجام شود و جهت‌گیری گفتار و رفتار، چه در عرصه فردی و چه اجتماعی، برای خدا شکل بگیرد.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه اخلاص و جهت‌گیری الهی نقطه محوری انقلاب اسلامی بوده است، افزود: انسان با پناه بردن به خدا از همه بدی‌ها و شرور، هرگز خود را بیچاره و درمانده نمی‌بیند.

وی تحقق شاخص‌های زندگی و تمدن اسلامی را ممکن دانست و تصریح کرد: ملت ایران و مسلمانان می‌توانند الگوی روشن و نمایانی برای جهان باشند.

حجت الاسلام علیمرادی با اشاره به نگاه اسلام به دنیا و آخرت گفت: آخرت روی دیگر زندگی دنیاست و انسان باید به‌گونه‌ای در دنیا زندگی کند که رفتار امروز او، قیامتش را بسازد. وی راه درست زندگی را تصمیم‌گیری آگاهانه در همه امور دانست و بیان کرد: انسان باید چنان عمل کند که در صحنه قیامت، مسیر نجات برای او هموارتر باشد.

امام جمعه موقت کرمان راستگویی، خوش‌قولی، عفت نگاه و عفت در جنبه‌های جنسی و شهوانی را از شاخص‌های مهم زیست اسلامی برشمرد و تأکید کرد: همه مردم و مسئولان باید برای ترویج زیست عفیفانه در جامعه تلاش کنند تا جامعه از آسیب زبان و دست به بدی‌ها در امان بماند.

وی با اشاره به فضیلت ماه رجب گفت: ماه رجب، ماه استغفار و بازگشت به سوی خداست و مؤمنان باید با بهره‌گیری از اعمال ماه‌های رجب و شعبان، خود را برای لقای الهی و ورود آرام و معنوی به ماه مبارک رمضان آماده کنند.

حجت الاسلام علیمرادی با بیان اینکه این روز‌ها از ایام پربرکت الهی است، افزود: خداوند بارش رحمت خود را بر بندگان نازل کرده و ما باید شکرگزار نعمت‌های الهی باشیم. مراقبت از نعمت‌ها به‌ویژه آب، گاز و برق ضروری است و نباید با اسراف، دچار کفران نعمت شویم.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد: برای مهار گرانی‌ای که مردم را به تنگنا رسانده، مسئولان باید با تدبیر، پیشگیری و برنامه‌ریزی جدی وارد عمل شوند تا مردم از زندگی شرافتمندانه و همراه با کرامت برخوردار باشند.

وی با گرامیداشت ایام شهادت آیت‌الله مفتح گفت: آیت‌الله مفتح شخصیتی اثرگذار بود که ارتباط گسترده‌ای با دانش‌آموزان و دانشجویان برقرار کرد و روز وحدت حوزه و دانشگاه یادآور اهمیت پیوند این دو نهاد علمی است.

حجت الاسلام علیمرادی تصریح کرد: حوزه و دانشگاه نقش اساسی در اعتلای کشور دارند و مسئولان باید حداکثر بهره را از ظرفیت این دو نهاد ببرند؛ چراکه علم و دین در کنار یکدیگر موجب سعادت جامعه می‌شوند.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان افزود: هرچند علم و صنعت پیشرفت کرده‌اند، اما در بسیاری از نقاط معنویت کمرنگ شده و آنچه امروز در غزه می‌بینیم، نتیجه فاصله گرفتن علم از دین است؛ علم بدون معنویت راهگشا نخواهد بود.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شخصیت و مکتب شهید سلیمانی با پیروی از اهل‌بیت (ع)، امام راحل و مقام معظم رهبری، چهره واقعی اسلام را به جهان معرفی کرد و این مراسم‌ها یادآور همان ارزش‌هاست.

وی همچنین با اشاره به حادثه ۲۴ آذر ۱۳۵۷ در مسجد امام (ره) کرمان که به شهادت چهار تن از جمله امیرنامجو و غلامحسین مهدوی انجامید، آن را از وقایع ماندگار تاریخ انقلاب و نشانه غیرت دینی مردم کرمان دانست.

علیمرادی در پایان، با تسلیت حادثه تروریستی اخیر در محور زاهدان ـ فهرج، برای شهدای این حادثه علو درجات و برترین پاداش‌های الهی را از خداوند متعال مسئلت کرد.