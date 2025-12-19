صندوق کارآفرینی امید، به منظور توسعه انرژی‌های پاک ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در نشست با صنعتگران و تولیدکنندگان شهرستان برخوار گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد برای راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت می‌شود.

رضا بیدارم افزود: روند پرداخت این تسهیلات در استان با هدف توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک ادامه دارد.

وی گفت: در حوزه تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸، صندوق کارآفرینی امید موفق شده قرارداد‌های عاملیتی را به‌طور کامل اجرا کند که منجر به اشتغالزایی قابل توجهی در استان شده است.

مدیر عامل صندوق کار آفرینی و امید افزود: در جلسه امروز با صنعتگران و اصناف شهرستان برخوار، بر استفاده از طرح‌های هم‌افزایی صندوق برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال نیز تأکید و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی شهرستان پس از ابلاغ بودجه سال آینده، افراد واجد شرایط را شناسایی کنند.

وی گفت: همچنین طرح‌های مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی استان به بانک‌های عامل معرفی خواهد شد تا تسهیلات پرداخت شود.