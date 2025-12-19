پخش زنده
تیم قم با یک عنوان قهرمانی، یک نایب قهرمانی و ۵ عنوان پنجمی بر سکوی دومی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدجواد رضایی نماینده قم در وزن ۷۲ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور با پیروزی بر همه حریفان در بازیهای مقدماتی و نیمه نهایی به فینال راه یافت و در بازی پایانی با غلبه بر فرنگیکار استان فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد.
امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۷۷ کیلوگرم، با غلبه بر همه حریفان خود راهی دیدار فینال شد و با قبول شکست برابر نماینده مازندران به عنوان دومی بسنده کرد.
حسین قادری در ۵۵ کیلوگرم، محمدمهدی جواهری در ۶۰، محمدجانقلی در ۶۳ و امیرحسین نعمتزاده در ۸۷ و ابوالفضل رسولی در ۸۲ کیلوگرم، ۵ فرنگیکار قمی بودند که در وزنهای خود به عنوان پنجمی رسیدند.
در رده بندی تیمی هم قم با کسب ۱۰۱ امتیاز، پس از خوزستان در جایگاه دومی ایستاد.