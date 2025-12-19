تیم قم با یک عنوان قهرمانی، یک نایب قهرمانی و ۵ عنوان پنجمی بر سکوی دومی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدجواد رضایی نماینده قم در وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور با پیروزی بر همه حریفان در بازی‌های مقدماتی و نیمه نهایی به فینال راه یافت و در بازی پایانی با غلبه بر فرنگی‌کار استان فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد.

امیرمهدی سعیدی‌نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم، با غلبه بر همه حریفان خود راهی دیدار فینال شد و با قبول شکست برابر نماینده مازندران به عنوان دومی بسنده کرد.

حسین قادری در ۵۵ کیلوگرم، محمدمهدی جواهری در ۶۰، محمدجانقلی در ۶۳ و امیرحسین نعمت‌زاده در ۸۷ و ابوالفضل رسولی در ۸۲ کیلوگرم، ۵ فرنگی‌کار قمی بودند که در وزن‌های خود به عنوان پنجمی رسیدند.

در رده بندی تیمی هم قم با کسب ۱۰۱ امتیاز، پس از خوزستان در جایگاه دومی ایستاد.

رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، در سالن ورزشی فنون شهر اهواز برگزار شد.