به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگاه آموزشی «هم آموزی برای توسعه ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد حوضه آبریز دریاچه ارومیه» با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه برگزار شد.

حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این کارگاه که با حضور محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و مدیران کل استان‌های اردبیل و کردستان همراه بود، ضمن تقدیر از دغدغه مندی تشکل‌های محیط زیستی فعال در حوضه دریاچه ارومیه بر اهمیت اکولوژیک این پهنه جغرافیایی در پایداری سرزمین ایران و به ویژه شمالغرب کشور تأکید کرد و گفت: همه ما با علت‌های شکل گیری این بحران آشنایی داریم و آنچه امروز اهمیت دارد، هم افزایی جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌ها و ارائه راهکار‌های قابل اجرا در جهت حرکت به سمت اصلاح و بهبود وضعیت این اکوسیستم شکننده است.

جباری با بیان اینکه مسائل محیط زیستی به صورت سلسله وار به هم ارتباط پیدا می‌کنند، افزود: امروز با بحران فرو نشست، فرسایش خاک، آلودگی هوا و آلودگی‌های ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند مواجهیم که برای رفع این چالش‌ها پیش از اینکه تبدیل به یک بحران شوند نیازمند اقدام‌های چند وجهی هستیم.

وی ادامه داد: بخشی از اقدام که جامعه هدف آن عموم مردم هستند و دارای اهمیت بسیاری است، ارتقا آگاهی و احساس مسئولیت شهروندان نسبت به مصرف بی رویه و ناپایدار منابعی مانند آب و خاک است و بخش دیگر آن مطالبه گری و کنشگری آگاهانه از نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول است تا به وظایفی که در قوانین برای آنها مقرر شده، عمل نمایند.

این کارگاه با راهبری محمد نصرالهی الموتی دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور برگزار شد و طی آن اعضای شرکت کننده بصورت گروهی به انجام تمرین‌ها و ارائه راهکار‌های حل مشارکتی مساله پرداختند.