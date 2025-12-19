به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کوالالامپور، این مراسم به همت رایزن فرهنگی سفارت ایران و با عنوان «پل فرهنگی میان ایران و مالزی» برگزار شد و جمعی از استادان و دانشجویان مالزیایی به همراه تعدادی از مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشتند.

پروفسور سبزعلی موسی خان از آکادمی مطالعات مالایی این گردهمایی را رویدادی تاریخی میان دو تمدن ایران و منطقه جنوب‌غرب آسیا توصیف کرد و گفت: بررسی تاریخ ادبیات و اشعار مالایی نشان می‌دهد که مشترکات فرهنگی فراوانی میان ایران و مالزی وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه‌هایی به گسترش تعاملات فرهنگی و تقویت روابط دوستانه دو کشور منجر شود.



حبیب‌رضا ارزانی با اشاره به فلسفه شب یلدا گفت: جشن گرفتن بلندترین شب سال به معنای بزرگداشت تاریکی نیست، بلکه یلدا نماد آغاز روشنایی و حرکت تدریجی به سوی نور است.



در بخش پایانی این مراسم، گروه موسیقی «آوای ملل» از ایران با اجرای موسیقی سنتی، مورد استقبال حاضران قرار گرفت و همچنین یک گروه نمایشی مالزیایی، برنامه‌ای از آیین‌های سنتی این کشور را اجرا کرد.