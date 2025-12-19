پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با انتقاد از گرانیهای اخیر، خواستار نظارت جدی مسئولان بر بازار استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به مشکلات و گرانیهای اخیر گفت: افزایشهای بیمنطق قیمت کالاها و احتکار اجناس، مردم را رنج میدهد که بازاریان مسلمان و متدین باید با انصاف و صداقت در معاملات خود همراه مردم باشند و مسئولان نیز با نظارت جدی بر بازار، اجازه ندهند مردم دچار سختی شوند.
وی با انتقاد از تبلیغات سطحی در شهرها، آنها را بیاثر در سبک زندگی مردم دانست و تأکیدکرد: به جای این تبلیغات باید گفتمانسازی و فرهنگسازی جدی در جامعه شکل گیرد.
خطیب نماز جمعه خرم آباد افزود: اتاق اصناف، دستگاههای نظارتی و حوزههای علمیه باید با همکاری یکدیگر طرحی نو برای کنترل بازار میوه و ترهبار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و محتکران اجرا کنند.
نماینده ولی فقیه در لرستان در ادامه با اشاره به چالشهای فرهنگی و اقتصادی جوامع امروز گفت: فرهنگ عمومی غرب با آزادیهای بیحد و مرز، کانون خانوادهها را از هم پاشیده و دشمنان با طراحیهای هدفمند، بنیان خانواده را نشانه گرفتهاند.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با تأکید بر اینکه تنها راه عبور از این چالشها تقوا، ایمان و عمل صالح است، افزود: نسل جوان باید با آگاهی و بصیرت در برابر هجمههای فرهنگی ایستادگی کند، همچنین کارهای فرهنگی و کلامهای اثرگذار نیز میتواند آنان را در این مسیر یاری دهد.
امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنانش به مناسبتهای مذهبی و فرهنگی ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: ماه رجب، رمضان و شبهای قدر فرصتی برای بازگشت به معنویت و رحمت الهی است و ولادت امام محمد باقر علیهالسلام آغاز نهضت علمی و تبیینی در تاریخ اسلام و شهادت امام علی نقی علیهالسلام یادآور معرفی حقایق اسلام و تشیع به جوامع اسلامی بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به فرهنگ ایرانی-اسلامی شب یلدا، این شب را نماد رویش، مهربانی و احترام به بزرگان دانست و افزود: دورهمیهای خانوادگی، قرائت قرآن و آثار ادبی مزین به معارف، از جلوههای زیبای این شب است که باید با یاد همنوعان و کمک به نیازمندان همراه باشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با قدردانی از خدمات راهداری استان و همچنین برپایی میز خدمت این مجموعه در مصلی الغدیر گفت: تلاشهای راهداری در فصل زمستان ارزشمند و نشاندهنده تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان آن در خدمترسانی به مردم است.