مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگاه ویژهای به توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب شهرهای ساحلی کشور خواهد شد و علاوه بر ماده ۵۶، از سایر ظرفیتهای مالی برای تسریع اجرای این پروژهها استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب با بیان اینکه تلاش داریم عقبماندگی زیرساختهای فاضلاب شهرهای ساحلی برطرف شود، گفت: توسعه متوازن خدمات فاضلاب بهویژه در شهرهایی که سالها از سرمایهگذاری کافی محروم بودهاند، از اولویتهای جدی این شرکت در سطح ملی است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه شرق مازندران از جمله مناطقی است که عقبماندگی زیرساختی در حوزه فاضلاب در آن انباشته شده است، افزود: با برنامهریزی انجامشده، تأمین منابع مالی و استفاده هدفمند از آنها، روند جبران این عقبماندگی آغاز شده است و پروژهها وارد فاز اجرایی میشوند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تملک زمین مورد نیاز تصفیهخانه فاضلاب بهشهر خبر داد و گفت: اعتبار این پروژه با بازنگری انجامشده افزایش یافته است تا عملیات اجرایی آن در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
امینی درباره طرح فاضلاب شهر گلوگاه نیز خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی و احداث سازههای فرآیندی این تصفیهخانه حداکثر تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای ملی دولت در حوزه شهرهای ساحلی خاطرنشان کرد: به دستور رئیس جمهوری و در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگاه ویژهای به توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب شهرهای ساحلی کشور خواهد شد و علاوه بر ماده ۵۶، از سایر ظرفیتهای مالی برای تسریع اجرای این پروژهها استفاده میشود.