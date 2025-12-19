به ۱۳۶ خانوار و خودرو گرفتار برف در استان چهارمحال و بختیاری امداد رسانی شد.

امدادرسانی به ۱۳۶ خانوار و خودرو گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: با آغاز سامانه بارشی نیرو‌های امدادی این جمعیت به ۲۰ حادثه ناشی از شرایط نامساعد جوی در سطح استان امداد رسانی کردند.

طاهری افزود: در این مدت، ۲۴ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۴۵ دستگاه خودروی امدادی به ۶۷ خانوار شامل ۱۷۸ نفر امدادرسانی کردند و ۶۹ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک با تلاش امدادگران رهاسازی شد.

وی افزود: همچنین در جریان این عملیات‌ها، ۳ نفر مصدوم و دو خانم باردار به مراکز درمانی منتقل شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان از توزیع اقلام امدادی شامل ۴ بسته غذایی و ۱۰ مورد اقلام زیستی میان متاثرین از برف و کولاک توزیع شد.