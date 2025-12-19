امام جمعه کاشان:جهاد تبیین، راهبرد اصلی مقابله با تحریف و جنگ روایت‌ها در دنیای امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: دشمن به دنبال تغییر فکر، مرز و اراده ملت ایران است و اختلاف‌افکنی در جامعه، ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان و هدف قرار دادن جوانان، از مهم‌ترین راهبرد‌های آن به شمار می‌رود.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره جنگ ۱۲ روزه نیز افزود:هدف نهایی دشمن از این جنگ، محقق ساختن آرزوی دیرینه خود یعنی تغییر حکومت و تجزیه و فروپاشی ایران بزرگ بود، اما این توطئه با بصیرت و مقاومت ملت نقش بر آب شد.

امام‌جمعه کاشان گفت: دشمن امروز با رویکردی پنهان و خطرناک به دنبال دامن زدن به اختلاف‌ها و التهاب آفرینی در جامعه است و باید هوشیارانه این نقشه‌ها را خنثی کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی ادامه داد: باید از نقاط قوت خود دفاع کنیم و در مقابل، از نقاط ضعف دشمن برای حمله رسانه‌ای بهره بگیریم و این مهم نیازمند تولید محتوای حرفه‌ای، دقیق و هدفمند به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی است.

خطیب نماز جمعه کاشان گفت: هر جا دشمن به توان موشکی، فعالیت‌های هسته‌ای، سپاه و وحدت ملی حمله می‌کند، نشان‌دهنده آن است که اینها نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند.

حجت الاسلام حسینی بابیان اینکه معیشت مردم، میدان آزمون کارآمدی دولت‌هاست، ادامه داد: وضعیت رهاشدگی بازار و افزایش مداوم قیمت کالا‌های مصرفی، زنگ خطری جدی برای آرامش روانی جامعه به شمار می‌رود.

خطیب جمعه کاشان گفت: نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها، نه‌تنها معیشت بلکه روحیه عمومی مردم را نیز هدف قرار می‌دهد، اعمال سیاست‌های کنترلی مؤثر، از وظایف آشکار دولت است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به ۲۶ آذر روز حمل‌ونقل افزود: رانندگان در زمان جنگ هرگز توقف نکردند و امروز هم سختی‌های فراوانی تحمل می‌کنند، دولت و مجلس باید مشکلات این قشر را جدی بگیرند و با تصویب قوانین کارآمد، هم منافع دولت و هم نیاز‌های رانندگان را تأمین کنند.

امام جمعه کاشان به روز وحدت حوزه و دانشگاه در سالروز شهادت آیت‌الله مفتح نیز اشاره کرد و گفت: آیت الله مفتح شخصیتی بود که هم در حوزه به مدارج عالی رسیده بود و هم در دانشگاه جایگاه علمی داشت، وحدت حوزه و دانشگاه یعنی آگاهی، دشمن‌شناسی و شناخت موقعیت زمان است.