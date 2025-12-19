به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، پیکر این آتش نشان با حضور قشرهای مختلف مردم، آتش نشانان و خانواده تشییع و در وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

آتش نشان صالح امانی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به دنبال آتش سوزی ساختمانی در کوی فردوس تبریز با عملیات نجات شهروند گرفتار از میان شعله‌های آتش به شدت مصدوم شد و تحت درمان قرار گرفت.

این آتش نشانی فداکار پس از تحمل چهار سال رنج و مصدومیت صبح امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در جریان این حادثه آتش‌نشانان برای اطفای حریق و نجات جان دختربچه ۱۲ ساله و پدر ۴۲ ساله اقدامات خود را آغاز کردند که پس از خارج کردن این دختر و پدر و تعداد ۲۰ نفر از اهالی ساختمان و نجات آنها از مرگ حتمی، صالح امانی آتش‌نشان جوان تبریزی، به علت شدت دودزدگی و بالارفتن حرارت دچار سوختگی و آسیب‌دیدگی شدید شد.