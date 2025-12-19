قطعی راه ارتباطی ۴۰ روستای ریگان به دلیل بارندگی و طغیان رودخانه‌های بالادستی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرماندار شهرستان ریگان از آمادگی ۱۰۰ درصدی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان خبر داد و گفت: طبق آخرین گزارش ۲۲ میلیمتر بارندگی در ریگان به ثبت رسیده که پیش‌بینی‌های احتمالی تا ۵۰ میلیمتر است.

مراد آبیار ظهر جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح وضعیت بارندگی در شهرستان گفت: منتظر هستیم تا به محض فروکش کردن آب با همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، دسترسی به این روستاها‌ برقرار شود.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته و کمک نیروهای امدادی و هلال‌احمر، تامین سوخت و اقلام زیستی مورد نیاز ساکنان این روستاها انجام شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: مجموعه روستاهای تک‌ فرهاد، سیف‌الدینی، سرزه، دهنه عباسعلی و زفتک درگیر روان‌آبها و سیلاب هستند، اما اوضاع تحت کنترل است. با جاری شدن سیل، قطعا خسارت به بخش کشاورزی وارد شده، اما تاکنون گزارشی نداشتیم.