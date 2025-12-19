پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان و ایثارگران کشور، با هدف گرامیداشت مقام شامخ جانبازان شهید و ترویج فرهنگ ایثار و پایداری، در رامسر برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: مازندران، شهرستان رامسر و هتل کوثر ماهها در دورههای مختلف میزبان جامعه بزرگ ایثارگر کشور و خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان است که به مدت پنج روز در رامسر برگزار شد.
سعید کهنسال افزود: تیم بسکتبال باویلچر جانبازان خراسان رضوی با پیروزی مقابل حریفان خود به عنوان قهرمانی کشور رسید و تیمهای خوزستان و تهران الف به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
وی گفت: این رویداد ملی ورزشی با مشارکت ۱۵ تیم و حضور ۲۳۰ ورزشکار ایثارگر از سراسر کشور در چهار گروه از ۲۲ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در سالن شهید «چمران» شهرستان «رامسر» برگزار شد.