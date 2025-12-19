پخش زنده
خبرهایی از لغو دیدار پردیس قزوین و پالایش بندرعباس تا تاخیر در بازی تیمهای امید شمس آذر و آلومینیوم اراک را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بندریها در قزوین حاضر نشدند.
در راستای بازی هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال، تیم پالایش بندرعباس به دلیل برودت و بارش باران شدید در بندرعباس از حضور در قزوین باز ماند.
این دیدار قرار بود از ساعت ۱۵ امروز در قزوین برگزار شود.
تصمیم کمیته برگزاری مسابقات فوتسال در مورد این مسابقه در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
برگزاری بازی تیم امید شمس آذر با تاخیر
به علت برودت هوا در اراک و بارش برف، دیدار تیمهای امید شمس آذر و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته یازدم لیگ برتر در اراک به فردا موکول شد.
تیم امید شمس آذر در گروه دوم این لیگ تا پایان هفته دهم با ۱۷ امتیاز در رده دوم جدول قرار داشت.