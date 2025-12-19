امام جمعه تبریز با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن، بر لزوم آرایش فرهنگی و سیاسی در برابر این تهدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز گفت: دشمن با هدف قرار دادن هویت ایرانی ـ اسلامی، در پی القای برتری غرب و توجیه جنایات صهیونیست‌ها بوده و در حوزه فرهنگی آرایش نظامی گرفته است.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانه‌ای جامعه اظهار کرد: همان‌گونه که در عرصه‌های دیگر نیازمند آمادگی هستیم، در حوزه فرهنگ نیز باید آرایش مناسب داشته باشیم تا دشمن نتواند با تحریف هویت ایرانی اسلامی، مسیر نادرستی را به‌عنوان راه نجات معرفی کند.

خطیب نماز جمعه تبریز افزود: این القائات بخشی از یک جنگ هدفمند است و همه افراد جامعه وظیفه دارند با هوشیاری، مانع تحقق اهداف دشمن شوند و اجازه ندهند کوچک‌ترین خللی در باور‌ها و ارزش‌ها ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت همبستگی داخلی تصریح کرد: امروز زمان آن است که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر، با انسجام و آمادگی کامل در برابر هجمه‌های دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند نقشه‌های طراحی‌شده به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده هر زمان صهیونیست‌ها در بن‌بست قرار می‌گیرند، با سناریو‌های ساختگی و مظلوم‌نمایی، افکار عمومی را منحرف می‌کنند؛ حتی تا جایی که برای پیشبرد اهدافشان، دست به جنایت علیه هم‌کیشان خود می‌زنند.

وی با اشاره به نسبت دادن برخی اقدامات به داعش خاطرنشان کرد: گروهی که هیچ نسبتی با اسلام ندارد، چگونه می‌تواند نماینده مسلمانان معرفی شود؟ اگر داعش ادعای مبارزه دارد، چرا حتی یک‌بار علیه صهیونیست‌ها اقدام نکرده است؟

امام جمعه تبریز با مقایسه بازتاب رسانه‌ای حوادث جهانی ادامه داد: امروز شاهد بزرگ‌نمایی برخی اتفاقات محدود در کشور‌های غربی هستیم، اما در مقابل، کشتار ده‌ها هزار زن، کودک و غیرنظامی در غزه نادیده گرفته می‌شود؛ این دوگانگی، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکار کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل تأکید کرد: افکار عمومی جهان نسبت به گذشته آگاه‌تر شده است و بسیاری می‌دانند ریشه این بحران‌ها در سیاست‌های آمریکا و صهیونیسم نهفته است؛ تا زمانی که این رژیم اشغالگر به حیات خود ادامه دهد، آرامش واقعی در دنیا برقرار نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) از نگاه مسیحیان، این مناسبت را به هم‌وطنان مسیحی تبریک گفت و با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب، پرسش از وجدان جهانی را یادآور شد که آیا تعالیم مسیحیت می‌تواند جنایات رخ‌داده در غزه را تأیید کند؟

امام جمعه تبریز در ادامه به فرا رسیدن شب یلدا اشاره کرد و این مراسم کهن ایرانی را فرصتی برای تقویت پیوند‌های خانوادگی دانست و گفت: اصل دیدار، گفت‌و‌گو و شادمانی در این شب پسندیده است، و مسئولان اقتصادی و کنترل بازار باید کنترل بیشتری به خصوص در این ایام داشته باشند تا گران فروشی صورت نگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: صله‌رحم و شادی مشروع هیچ اشکالی ندارد، اما پرهیز از خوراکی‌های حرام و روابط نادرست ضروری است، چرا که مجالسی که با گناه آمیخته باشد، مورد رضایت پروردگار نیست.