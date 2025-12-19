پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه تحریمهای آمریکا را علیه دیوان کیفری بینالمللی به معنای مصونیتبخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب و نوعی تباهی اخلاقی آشکار توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: در حالی که جنایتکاران جنگی و نسلکش آزادانه به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه میدهند، وزارت خارجه آمریکا کارزار ارعاب و تحریم کسانی که به دنبال پاسخگو کردن این جنایتکاران هستند را تشدید میکند.
این کار یعنی مصونیتبخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب: نوعی تباهی اخلاقی آشکار.