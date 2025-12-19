به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از مرکز تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی و سایت مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی بازدید کرد.

هادی کیا دلیری در جریان بازدید‌های میدانی از مناطق تحت مدیریت، با حضور در پارک ملی دریاچه ارومیه، روند اجرای برنامه‌های حفاظتی، اقدامات مرتبط با احیای گونه‌های شاخص و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، سفیدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به‌عنوان مهمان، شفیعی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه و سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز حضور داشتند. کانون اصلی این بازدید، مرکز تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی در سایت رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه بود.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه، از نزدیک در جریان روند تکثیر، نگهداری و شرایط زیستی این گونه ارزشمند قرار گرفتند و با کارشناسان و محیط‌بانان مرکز گفت‌و‌گو کردند.

همچنین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات اجرایی مرتبط با برنامه‌های احیای آن، به‌صورت میدانی بررسی و روند پیشرفت طرح‌ها و چالش‌های موجود ارزیابی شد. در ادامه، هیئت بازدیدکننده از سرمحیط‌بانی پارک ملی دریاچه ارومیه نیز بازدید کرده و از تلاش‌ها و زحمات محیط‌بانان این پارک ملی در حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند قدردانی شد.

در حاشیه این بازدید، هادی کیا دلیری با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت‌های مردمی در حفاظت از تنوع زیستی، بر ضرورت تداوم و تقویت برنامه‌های ملی احیای دریاچه ارومیه و استفاده از ظرفیت همکاری‌های استانی و پژوهش‌های دانشگاهی تأکید کرد.